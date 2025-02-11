В Москву прилетел важный гость от Трампа. Этого не случалось с начала полномасштабной войны в Украине

На Flightradar24 было зафиксировано, что самолет бизнес-класса утром вошел в воздушное пространство России

В Москву из Вашингтона прибыл самолет бизнес-класса Gulfstream G650ER. На его борту может находиться близкий помощник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф.

Об этом во вторник, 11 февраля, сообщает OSINTdefender в социальной сети Х (бывший Twitter). Отмечается, что такие данные были также зафиксированы на сервисе Flightradar24.

"Самолет бизнес-класса Gulfstream G650ER, вылетевший вчера из Вашингтона (округ Колумбия) и, как утверждается, принадлежащий Стиву Уиткоффу, специальному посланнику на Ближнем Востоке и близкому помощнику президента США Трампа, вошел в воздушное пространство России и приближается к Москве", — говорится в сообщении.

Скриншот с Flightradar24

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что у Кремля нет информации о прилете в Москву Стива Уиткоффа. По его словам, якобы никаких контактов не планируется.

Кто такой Стив Уиткофф

Это американский миллиардер, инвестор в недвижимость и застройщик, который занимает пост спецпосланника США на Ближнем Востоке с 20 января 2025 года.

Он родился он 15 марта 1957 года в Бронксе. Получил степень доктора права в Университете Хофстра. Работал в юридической фирме по недвижимости Dreyer & Traub, где одним из его клиентов был Дональд Трамп.

В 1985 году объединился с коллегой-юристом Dreyer & Traub Лоренсом Глюком и основал Stellar Management и приобрел дешевые здания в Вашингтон-Хайтс, Манхэттен. Накопил небольшой портфель зданий и в 1995 году расширил свою деятельность на Нижний Манхэттен, купив несколько дешевых офисных зданий. В 1996 году ему удалось получить финансирование от Credit Suisse First Boston для покупки 33 Maiden Lane, 27-этажной башни, спроектированной Филиппом Джонсоном.

Уиткофф живет в Верхнем Ист-Сайде на Манхэттене. В 1987 году он женился на Лорен Раппопорт. У них трое сыновей. В 2011 году их 22-летний сын Эндрю умер от передозировки оксиконтина.

СМИ сообщали, что Стив Уиткофф также занимался вопросом Газы. Он ездил в Иерусалим на встречу с премьер-министром этой страны Биньямином Нетаньяху в присутствии министра обороны Израиля Исраэля Каца и представителей израильских служб безопасности. Стороны обсудили заключение соглашения по вопросу заложников и прекращение огня в Газе.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что с назначением представителя США по Украине и России произошел курьез.