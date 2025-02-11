"Он мне нравится". Трамп после инаугурации разговаривал с одним из союзников Путина

Точная дата разговора не разглашалась

Президент США Дональд Трамп заявил, что разговаривал после своей инаугурации с лидером Китая Си Цзиньпином. Когда именно произошел этот разговор, он не уточнял.

Об этом пишет Bloomberg, ссылаясь на интервью Трампа телеканалу Fox News. Отмечается, что официально оба лидера также говорили 17 января, за несколько дней до инаугурации.

"Да, я разговаривал с ним, и я также разговаривал с его людьми. Его люди приходят все время. У нас очень хорошие личные отношения", — сказал президент США.

В то же время, Трамп не уточнял в интервью, когда именно состоялся этот разговор. И Белый дом не ответил на запрос издания.

"Мне он очень нравится, президент Си", — говорил Трамп.

По его словам, он "не торопился" разговаривать с Си в тот день, когда администрация ввела 10% пошлины на китайский импорт. В ответ на это на прошлой неделе Пекин объявил о широком пакете экономических мер, направленных на США.

Напомним, что Китай продолжает сотрудничать с Россией, а лидер страны поддерживает связь с главой Кремля Владимиром Путиным. И уже в текущем году Си Цзиньпин приедет в Москву на празднование 80-летия победы во Второй мировой войне. Помимо китайского лидера, на парад в Москву приедут еще пять высокопоставленных гостей.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Трамп на своей странице в Truth перепостил заявление Путина. В нем он говорил, что Европа "встанет у ног хозяина".