Трамп мог назначить тайного спецпосланника для переговоров с Россией: СМИ назвали его имя

Виткофф – давний товарищ Трампа, с которым он дружит с 1980-х годов, и его очень доверенное лицо

Президент США Дональд Трамп, скорее всего, назначил еще одного специального представителя для переговоров с российским режимом. Но в отличие от Кита Келлога назначение стало тайным, а подробности этих переговоров держатся Вашингтоном и Москвой в секрете.

Об этом пишет издание The New York Times. Анализируя последние события, издание предполагает, что этим посланником мог стать Стив Виткофф, доверенное лицо Трампа; только 11 февраля он был в Москве и, кажется, его миссия выходила за рамки простого освобождения американца Марка Фогеля, схваченного российским режимом.

"Трамп имеет историю назначения нескольких людей для выполнения одной цели. И хотя Трамп назначил Кита Келлога, трехзвездного генерала в отставке, своим специальным посланником по Украине и России, он также назначил г-ну Виткоффу определенную роль в мирном процессе", — предполагает газета.

Анонимные источники сообщили, что еще несколько недель назад Трамп тайно предоставил Виткоффу дополнительные полномочия по переговорам с российским режимом. Виткофф – давний товарищ Трампа, с которым он дружит с 1980-х годов. По мнению Трампа, этот бизнесмен-застройщик имеет все необходимые навыки переговорщика, чтобы положить конец войне в Украине. Однако его точные полномочия пока неясны.

"Виткофф имел прямые переговоры с близкими соратниками Путина перед визитом в Москву, сказали люди, ознакомленные с ситуацией. Он также обсудил Украину с контактами в Саудовской Аравии и Катаре. Страны Персидского залива давно стремятся сыграть роль посредников в прекращении конфликта", — добавило вы.

Напомним, что во вторник, 11 февраля, соратник президента США Дональда Трампа Стив Виткофф прибыл в Москву из Вашингтона на своем личном самолете бизнес-класса Gulfstream. Официальная версия – доверенное лицо Трампа и миллиардер приехал забрать освобожденного Кремлем американского узника Марка Фогеля.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что президент США Дональд Трамп заявил о том, что в вопросе урегулирования войны России против Украины совсем скоро будет поставлена точка. По его словам, эта война принесла слишком много "смерти и разрушений" и она "должна и будет" остановлена.