Трамп увидел в действиях России надежду на завершение войны в Украине. О чем идет речь

От кого или от чего отказались США в обмен на Фогеля пока неизвестно

Во вторник, 11 февраля, Россия освободила из тюрьмы гражданина США, учителя Марка Фогеля, за ним на собственном самолете в Москву прилетел соратник президента Соединенных Штатов Дональда Трампа Стив Виткофф. Президент США выразил надежду, что освобождение Фогеля ознаменует "начало отношений", которые положат конец войне в Украине.

"Россия обращалась с нами очень хорошо. Я надеюсь, что это начало отношений, в которых мы сможем покончить с этой войной", — сказал Трамп журналистам в Белом доме через несколько часов после объявления об освобождении Фогеля, его слова цитирует Reuters.

На вопрос, от чего отказались Соединенные Штаты в обмен на Фогеля, Трамп сказал "немного". Он назвал освобождение демонстрацией "доброй воли" со стороны россиян.

Трамп добавил, что 12 февраля в России будет освобожден еще один гражданин США. Кто это будет, он не уточнил.

Кто такой Марк Фогель

Он был задержан в августе 2021 года в московском аэропорту Шереметьево. Марк Фогель – бывший работник американского посольства и учитель истории из Пенсильвании, преподававший в одной из англо-американских школ Москвы. При осмотре у него обнаружили 11 грамм марихуаны и 8 грамм гашишного масла.

Поскольку на момент задержания Фогель уже не обладал дипломатическим иммунитетом, в 2022 году российский суд приговорил его к 14 годам заключения за "контрабанду наркотических веществ". Отбывать наказание он должен был в колонии строгого режима.

На суде Фогель полностью признал свою вину и объяснил, что употреблял марихуану в медицинских целях после операции на позвоночнике, что подтверждено документами. По его словам, он не был знаком с российским законодательством, запрещающим использование медицинской марихуаны.

Государственный департамент признал Фогеля незаконно задержанным после протестов его семьи и законодателей. Они обращали внимание, что его делу не уделяется такого же внимания, как делам других американцев, задержанных в России.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что президент США Дональд Трамп заявил, что в вопросе урегулирования войны России против Украины совсем скоро будет поставлена точка. По его словам, эта война принесла слишком много "смерти и разрушений" и она "должна и будет" остановлена.