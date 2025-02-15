Лукашенко торгуется с Западом? США могут смягчить санкции в отношении Беларуси при одном условии

После разговора Трампа с Путиным чиновники США посетили Беларусь.

США совершили неожиданный дипломатический шаг, отправив высокопоставленных должностных лиц в Минск для встречи с президентом Беларуси Александром Лукашенко и руководителем белорусского КГБ. Это первая подобная встреча через пять лет и потенциальный сигнал к потеплению отношений между Вашингтоном и ближайшим союзником Кремля.

Об этом сообщают в The New York Times. Там отметили, что поездка, которая состоялась через день после телефонного разговора Дональда Трампа с Владимиром Путиным, символизирует изменение политики США, ранее пытавшихся изолировать белорусские власти из-за репрессий и ее роли в войне против Украины.

В ходе встречи заместитель помощника госсекретаря США Кристофер В. Смит и два других американских чиновника договорились об освобождении американского гражданина и двух белорусских политических заключенных. В сопровождении белорусских силовиков их доставили на границу с Литвой, после чего переправили в Вильнюс.

По словам Смита, этот шаг стал частью "специальной операции", являющейся "огромной победой и ответом на программу мира через силу, которую объявил президент Трамп".

Следующим этапом переговоров может стать более широкий обмен: Лукашенко якобы готов освободить ряд политических заключенных в обмен на ослабление санкций США в отношении белорусских банков и экспорта калия, являющегося ключевым источником дохода страны.

Оппозиционные силы, такие как офис Светланы Тихановской, поддерживают дипломатический диалог, но настаивают, что санкции следует смягчать только в ответ на реальные изменения – прекращение репрессий и освобождение всех политических заключенных.

Беларусь официально не комментирует визит, но на государственном телевидении намекнули, что в составе американской делегации было должностное лицо более высокого уровня, чем было объявлено официально.

Напомним, ранее "Телеграф" писал: Путин планирует втянуть Беларусь в войну с Украиной. Об этом сообщил военный эксперт Павел Нарожный. По его словам, армию Лукашенко российский президент сможет использовать в "мясных штурмах".