"Путин хочет хаоса". Экс-премьер рассказал о настоящей цели России

Путин хочет создать еще один "афганский синдром" для США

Во время Мюнхенской конференции в Германии неоднократно поднимался вопрос членства Украины в НАТО, но пока фактически нет переговоров по этому поводу. Глава РФ Владимир Путин стремится не просто захватить Украину, но и уничтожить Альянс.

Об этом заявил глава Киевского форума безопасности (КБФ), премьер-министр Украины 2014-2016 годов Арсений Яценюк во время Мюнхенской конференции безопасности в эфире Sky News.

"Не вижу сейчас никаких реальных переговоров. Какие могут быть переговоры об Украине без Украины? Как можно вести переговоры о судьбах Европы без Европы? Как можно определить будущее НАТО без всего Альянса?" – сказал он.

По словам Яценюка, сейчас "оптика не лучшая" в отношении позиции США. Но есть надежда, "что это может измениться как можно скорее".

"Мы все, и американцы в первую очередь, должны осознать, что Москва является ярым противником как Соединенных Штатов, так и НАТО и, конечно, Украины", — подчеркнул глава КБФ.

Яценюк, отвечая на вопросы корреспондента, действительно ли глава РФ Владимир Путин хочет мира, сказал: "Путин хочет хаоса. Путин хочет войны. Путину нужна Украина. Путин хочет подорвать Соединенные Штаты. Путин хочет распада НАТО. И Путин хочет победить всех диктаторов и автократов. Это сочетание путинской России, Северной Кореи, Ирана под зонтиком Китая".

По мнению Яценюка, сейчас все должны объединить усилия и бороться вместе не только против РФ, но и за международные права и спасение Украины.

"Если Украина потерпит поражение, это будет катастрофой для США и для Овального кабинета. Чего хочет Путин? Путин хочет перехитрить, переиграть новую администрацию США. Он хочет создать еще один "афганский синдром" для Соединенных Штатов. Поэтому я надеюсь, что США вернутся в игру", — подчеркнул глава КБФ.

Ранее "Телеграф" рассказывал о главных тезисах выступления президента Украины Владимира Зеленского на Мюнхенской конференции.