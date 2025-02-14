Страна Евросоюза планирует запретить своим туристам посещать РФ и Беларусь

Спецслужбы Путина и Лукашенко пытаются активно вербовать приезжих

Парламент Латвии, которая активно помогает Украине, намерен запретить туристическим фирмам предлагать туры в Россию и Беларусь. Целью законопроекта депутаты называют снижение рисков нарушения прав человека и предотвращение вербовки латвийцев спецслужбами.

Об этом сообщает местное медиа LTR. Сегодня поездки в эти государства являются вопросом безопасности.

"В прошлом году в России и Беларуси были арестованы более 30 граждан Латвии, но в этих странах возможности наших учреждений по оказанию помощи весьма ограничены", — заявил депутат Гатис Лиепиньш.

По его словам, сегодня поездки в Россию и Беларусь являются вопросом безопасности и создают проблемы для самих туристов.

Ранее Литва запретила должностным лицам и офицерам, имеющим допуски к сведениям, составляющим государственную тайну, посещать обе страны.

Вильнюс также призвал граждан воздержаться от поездок в Россию и Беларусь, поскольку там неоднократно предпринимались попытки принудить путешественников к сотрудничеству со спецслужбами этих стран.

Ранее Латвия вместе с Литвой и Эстонией официально завершили процесс отключения от российской энергосистемы. Теперь страны Балтии будут работать независимо от России, что является важным шагом к полной энергетической интеграции с Европой.