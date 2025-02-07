В Беларусь через Донбасс? Над Украиной заметили самолет из Египта (карта)

Такое явление происходит не впервые

В украинском небе продолжают фиксировать пассажирские самолеты, пересекающие закрытое воздушное пространство нашей страны. Так, над территорией Донецкой области, где идут активные боевые действия, могла лететь гражданская авиация с пассажирами.

Самолет вероятнее всего возвращал пассажиров с отдыха. Об этом свидетельствуют данные портала Flightradar24. 31 января на карте полета самолет пересек границу Украины.

Рейс BRU8152 B12852/B738 авиакомпании Belavia вылетел из Египта около 6:55 (по киевскому времени) и пересек воздушное пространство Украины. Борт, согласно карте полетов, пролетел над закрытым воздушным пространством Украины, а именно над Донецкой областью. Затем он на границе взял курс на Россию и направился в Беларусь и прибыл туда в 14:25.

Полет воздушного судна, по данным Flightradar24, мог выглядеть так:

Самолет мог пересечь воздушную границу Украины

Самолет развернулся и улетел через Россию в Беларусь

Напомним, что воздушное пространство над Украиной было закрыто после начала российского вторжения, поэтому гражданские воздушные суда используют альтернативные маршруты из-за риска быть сбитыми системами ПВО. Однако мониторинговые сервисы регулярно фиксируют пассажирские самолеты над разными украинскими областями.

Причин их появления может быть несколько: передача искаженных данных о местонахождении самолета, сбоях в работе наземных приемных станций, помехах в работе GPS, активном использовании РЭБ или проблемах обработки данных в сервисе Flightradar.

Ранее "Телеграф" писал, что самолет из Москвы пролетел над Львовом и не только.