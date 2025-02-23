На военной базе в США случилась стрельба: есть погибший и раненый, детали

Инцидент случился примерно в 2 часа ночи

На военно-воздушной базе Киртленд в городе Альбукерке, штат Нью-Мексико в США, произошла стрельба. В результате есть погибший и пострадавший.

Об этом информирует Associated Press. Отмечается, что инцидент случился примерно в 2 часа ночи возле одного их уходов на базу.

Спикер ВВС США не назвал имена погибшего и раненного. Он также отказался сообщать детали происшествия.

Предварительно установлено, что перестрелка произошла после "преследования за пределами базы". Однако более подробных деталей пока нет.

Расследование возглавляло Управление специальных расследований ВВС.Следователи ФБР также находились на месте происшествия, им помогала полиция Альбукерке, сказал Гилберт Гальегос, представитель полиции. Полиция не искала никаких подозреваемых, добавил он.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Киеве произошла драка, которая закончилась стрельбой возле жилых домов. В ходе драки один из участников достал пистолет и начал стрелять в воздух. После этого он сбежал в район улицы Наталии Ужвий, 2в и выстрелил там еще пару раз.

Также недавно в Киеве водитель авто выстрелил в голову из газового пистолета курьеру Glovo. Инцидент произошел возле метро "Звиренецкая" после того, как между водителем и курьером произошла перепалка. Курьера от травм спас шлем.