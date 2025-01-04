Под Одессой подросток выстрелил в голову другу из карабина

Пострадавшему всего 16 лет

В Одесской области подросток решил похвастаться перед другом отцовским карабином и случайно выстрелил тому в голову. Пострадавший доставлен в больницу.

Об этом сообщает пресс-служба областной полиции. Местные telegram-каналы сообщили, что инцидент случился в Хлебодарском, что немного к Западу от Одессы.

Отмечается, что стрелком оказался 14-летний парень, а пострадавшим его 16-летний товарищ.

"Предварительно полицейские установили, что младший по возрасту юноша, оставшись дома без взрослых, решил показать пришедшему в гости старшему приятелю отцовский карабин. Взяв в руки оружие, парень случайно произвел из него выстрел, попав в 16-летнего товарища", — говорится в сообщении.

Пострадавшего доставили в Одесскую областную детскую больницу с огнестрельным ранением головы, о его состоянии не сообщается.

Правоохранители устанавливают все детали происшествия и решают вопрос о правовой квалификации инцидента.

Как сообщалось ранее, Кодыме Одесской области суд оштрафовал мужчину, который ударил бывшую кулаком в лицо. Сумма штрафа составила 510 гривен.