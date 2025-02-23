На військовій базі в США сталася стрілянина: є загиблий та поранений, деталі

Інцидент трапився приблизно о 2 годині ночі

На військово-повітряній базі Кіртленд у місті Альбукерке, штат Нью-Мексико у США, сталася стрілянина. В результаті є загиблий та постраждалий.

Про це повідомляє Associated Press. Зазначається, що інцидент трапився приблизно о 2 годині ночі біля одного з входів на базу.

Відомо, що внаслідок стрілянини один військовий загинув на місці. Ще одного було доставлено до лікарні з пораненням руки.

Спікер ВПС США не назвав імена загиблого та пораненого. Він також відмовився повідомляти деталі події.

Попередньо встановлено, що стрілянина сталася після "переслідування за межами бази". Проте докладніших деталей поки що немає.

Розслідування очолювало Управління спеціальних розслідувань BBC. Слідчі ФБР також знаходилися на місці події, їм допомагала поліція Альбукерке, сказав Гілберт Гальєгос, представник поліції. Поліція не шукала жодних підозрюваних, додав він.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у Києві сталася бійка, яка закінчилася стріляниною біля житлових будинків. Під час бійки один із учасників дістав пістолет і почав стріляти у повітря. Після цього він втік у район вулиці Наталії Ужвій, 2в та вистрілив там ще кілька разів.

Також нещодавно у Києві водій авто вистрілив у голову з газового пістолета кур’єру Glovo. Інцидент стався біля метро "Звіренецька" після того, як між водієм та кур’єром сталася суперечка. Кур’єра від травм урятував шолом.