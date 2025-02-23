"Все, что сможем получить": Трамп размечтался о разграблении Украины и снова соврал о 350 миллиардах

Трамп обвинил Байдена и его администрацию в том, что она оказывала Украине помощь

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон хочет получить от Украины "все, что мы сможем", то есть речь уже идет не только о полезных ископаемых, или нефти и газе. При этом он снова соврал о якобы 350 миллиардах долларов помощи Украине, хотя до этого сам говорил, что там не наберется и 100 миллиардов.

Об этом он заявил во время выступления 22 февраля. Он обвинил администрацию своего предшественника, президента Джозефа Байдена, в том, что она оказывала Украине помощь.

"США выделили 350 млрд долларов Украине, потому что у нас была тупая, некомпетентная администрация и президент. Мы отдали Украине 350 миллиардов долларов. США пытаются вернуть средства, потраченные ранее на помощь Украине, и достигнут этого", — заявил Трамп.

При этом президент США заявил, что Европа, мол, предоставляла Украине деньги в форме займов и якобы уже получила их обратно (что является ложью). В то время как США, мол, не получили ничего.

"Европа дала ее [помощь] в виде займа. Им возвращают деньги. Мы дали ее в виде "ничего", поэтому я хочу, чтобы нам дали что-то взамен за все деньги, которые мы потратили. И я попробую остановить войну, и я попробую положить конец всем этим смертям. Поэтому мы просим редкие металлы и нефть, и все, что сможем получить, но мы чувствуем себя так глупо. Европа должна вкладывать больше денег, чем мы. Они сделали это в виде ссуды. А мы ничего не получаем! Так что мы получим наши деньги обратно! Мы получим наши деньги обратно, потому что это не справедливо! Это просто несправедливо!", – сказал он.

Напомним, что президенту Зеленскому предложили "улучшенную" версию соглашения с США о редкоземельных металлах. Новый вариант договоренности содержит существенные изменения и отвечает украинскому законодательству. Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук сказал, что работа над подписанием документа начнется уже с понедельника, 24 февраля.

Президент Украины Владимир Зеленский рассчитывает встретиться с президентом США Дональдом Трампом на следующей неделе. Ожидается, что там он обсудит соглашение о полезных ископаемых.