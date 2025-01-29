США полностью остановили военную помощь Украине? В СНБО сказали, так ли это

Ранее приняли ряд пакетов, по ним ничего не заморожено

Военная помощь США в Украине продолжается. Помощь продолжает поступать по ранее принятым пакетам.

Об этом сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко в Telegram. Он также призвал граждан "не паниковать из-за громких заголовков" и "не перекручивать" информацию.

В комментарии телеграм-каналу "Труха" Андрей Коваленко сказал, что сейчас известно об остановке FMF, программы международного военного финансирования. На поставки Украине это не влияет. NYT и др. СМИ в такие детали не вдаются. Ранее приняли ряд пакетов, по ним ничего не заморожено.

Кстати, в США федеральный суд заблокировал решение Трампа о приостановлении внешней помощи.

Что предшествовало

По данным New York Times, приказ об остановке касается большинства программ военной и безопасности, в том числе Украины, Тайваня и Иордании. Ведь значительная часть этого пособия предоставляется Государственным департаментом. Однако исключением в распоряжении есть военная помощь Израилю и Египту, а также чрезвычайная продовольственная помощь. СМИ считают, что такое решение может нанести долгосрочный ущерб стратегическим интересам США.

Приостановка помощи от США – что известно

21 января президент США Дональд Трамп объявил о приостановке всех программ внешней помощи на 90 дней для их проверки на соответствие внешней политики его администрации.

Согласно тексту указа, политика Соединенных Штатов состоит в том, что ни одна последующая внешняя помощь США не должна предоставляться не полностью согласующимся с внешней политикой президента страны.

Разъяснение по этому поводу дал журналист "Голосу Америки" Остап Ярыш. Он объяснил, что это значит для Украины.

Позже пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт прокомментировала вопрос остановки программ внешней помощи. Она намекнула, что все это время деньги шли не туда, куда надо.

"За последние четыре года администрация Байдена транжирила деньги как пьяные матросы, что стало одной из причин инфляционного кризиса в стране", — сказала она.

Президент Владимир Зеленский поручил Кабмину предоставить отчет по тем программам, которые остались без американской поддержки USAID.

Ранее "Телеграф" писал, что после инаугурации Дональда Трампа в США начался фактический процесс пересмотра отношений с Украиной. Это также касается и предоставления военно-политического сотрудничества двух стран. В частности, в Пентагоне освобождены и отстранены от занимаемых должностей все, кто отвечал за Украину и помощь нашей стране.