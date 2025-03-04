Новый министр призывает американцев заняться разведением птиц ради яиц

В феврале цены на куриные яйца в США достигли исторических максимумов

Дефицит и рост цен на куриные яйца в США побуждают власти искать нестандартные решения. В частности, министр аграрной политики страны Брук Роллинз предлагает американцам самостоятельно разводить кур.

По ее словам, в "яичном кризисе" есть что-то положительное — у ее семьи есть куры "на заднем дворе". По мнению министра, люди, глядя на них, тоже подумывают завести кур, что в итоге может помочь снизить цены на яйца.

"Я считаю, при этом есть положительная сторона. Как мы решали эту проблему в наших дворах: у нас тоже есть куры на заднем дворе. Люди смотрят вокруг и думают: "О, возможно, я тоже могу завести курицу на своем заднем дворе!". Это отлично, я согласна", — сказала Брук Роллинз.

Что известно о дефиците яиц в США

В феврале цены на куриные яйца в США достигли исторических максимумов. Средняя стоимость дюжины подскочила до $5,49, что на 80% больше, чем в начале 2024 года. В некоторых штатах цены превысили $10.

Специалисты объясняют кризис вспышкой птичьего гриппа H5N1, охватившего все 50 штатов и Пуэрто-Рико. Из-за этого за последние месяцы пришлось уничтожить более 21 млн кур-несушек, что повлекло за собой дефицит и ажиотаж на рынке. Сокращение штата ветеринарной службы США на 25% усложнило борьбу с эпидемией.

В ответ на кризис ряд американских торговых сетей ввели ограничения на продажу яиц. Так, у Costco можно приобрести не больше трех упаковок, у Trader Joe’s – всего одну дюжину.

Что известно о Брук Роллинз

Роллинз выросла в семье фермеров. Долгие годы она была одним из главных союзников нынешнего президента США Дональда Трампа, в том числе в должности соучредителя и президента America First Policy Institute. Во время его первой каденции Брук Роллинз была директором Управления американских инноваций и исполняющим обязанности директора Совета по внутренней политике Белого дома.

Как сообщал "Телеграф", министром образования в правительстве Дональда Трампа стала Линда Макмэн, не имеющая педагогического образования. Ранее она была гендиректором реслинга (театрализованная спортивная борьба с элементами боевых искусств и театрального представления) WWE и спонсором республиканской партии.