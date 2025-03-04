Укр

Новый министр призывает американцев заняться разведением птиц ради яиц

Автор
Елена Руденко
Дата публикации
Читати українською
Автор
Брук Роллинз предлагает жителям США заняться птицеводством
Брук Роллинз предлагает жителям США заняться птицеводством. Фото Колаж "Телеграфа"

В феврале цены на куриные яйца в США достигли исторических максимумов

Дефицит и рост цен на куриные яйца в США побуждают власти искать нестандартные решения. В частности, министр аграрной политики страны Брук Роллинз предлагает американцам самостоятельно разводить кур.

По ее словам, в "яичном кризисе" есть что-то положительное — у ее семьи есть куры "на заднем дворе". По мнению министра, люди, глядя на них, тоже подумывают завести кур, что в итоге может помочь снизить цены на яйца.

"Я считаю, при этом есть положительная сторона. Как мы решали эту проблему в наших дворах: у нас тоже есть куры на заднем дворе. Люди смотрят вокруг и думают: "О, возможно, я тоже могу завести курицу на своем заднем дворе!". Это отлично, я согласна", — сказала Брук Роллинз.

Что известно о дефиците яиц в США

В феврале цены на куриные яйца в США достигли исторических максимумов. Средняя стоимость дюжины подскочила до $5,49, что на 80% больше, чем в начале 2024 года. В некоторых штатах цены превысили $10.

Специалисты объясняют кризис вспышкой птичьего гриппа H5N1, охватившего все 50 штатов и Пуэрто-Рико. Из-за этого за последние месяцы пришлось уничтожить более 21 млн кур-несушек, что повлекло за собой дефицит и ажиотаж на рынке. Сокращение штата ветеринарной службы США на 25% усложнило борьбу с эпидемией.

В ответ на кризис ряд американских торговых сетей ввели ограничения на продажу яиц. Так, у Costco можно приобрести не больше трех упаковок, у Trader Joe’s – всего одну дюжину.

Что известно о Брук Роллинз

Роллинз выросла в семье фермеров. Долгие годы она была одним из главных союзников нынешнего президента США Дональда Трампа, в том числе в должности соучредителя и президента America First Policy Institute. Во время его первой каденции Брук Роллинз была директором Управления американских инноваций и исполняющим обязанности директора Совета по внутренней политике Белого дома.

Как сообщал "Телеграф", министром образования в правительстве Дональда Трампа стала Линда Макмэн, не имеющая педагогического образования. Ранее она была гендиректором реслинга (театрализованная спортивная борьба с элементами боевых искусств и театрального представления) WWE и спонсором республиканской партии.

Теги:
#США #Кризис #Яйца #Министр #Куры