На вес "золота"? Как отличаются цены на яйца в Украине и Польше

В Украине стоимость яиц существенно ниже, чем в Польше

Почти ни одна базовая продуктовая корзина не обходится без куриных яиц, цена на которые летом низкая, а зимой — высокая. Заоблачная стоимость этого товара есть не только в Украине, но и в Польше, ведь некоторые виды яиц стоят более 150 гривен за 10 штук.

Какие ценники на яйца есть в Украине и Польше, расскажет "Телеграф". Для этого мы использовали данные с сайта "Минфин", а также магазина "mamyito".

Как отличаются цены на куриные яйца в Польше и Украине

Согласно данным "Минфина", сейчас средняя цена яиц "Квочка" (10 штук) составляет 63,90 гривны. В то же время от фирмы "Ясенсвіт" они стоят 69,60 гривны.

Тем временем цены на сайте магазина "mamyito" значительно отличаются. За 10 штук яиц зеленоногой курицы нужно отдать 13,59 злотых, что равняется 142,67 гривны.

Органические яйца стоят с ценником в 13,99 злотых, то есть 146,87 гривны.

Десять штук яиц куриц, которых свободно выгуливали, стоят 14,39 злотых — 151,07 гривны.

Однако есть и те продукты, которые имеют более низкую стоимость, в частности яйца амбарные размера М от "JAJA Z SOKOŁOWA" и "CZACHOROWSKI" продаются по 7,99 злотых, что равно 83,88 гривны.

То есть, цена яиц в Украине колеблется в диапазоне 60,80-72,50 гривен, а в Польше — 83,88-151,07 гривен.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, почему молоко в Польше имеет более низкую цену, чем в Украине.