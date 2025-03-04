Раньше занималась реслингом, а теперь — образованием США: что известно о новом назначении в правительстве Трампа

Новому министру 76 лет

Линда Макмэн стала министром образования в правительстве Дональда Трампа. Ранее она была гендиректором реслинга (театрализованная спортивная борьба с элементами боевых искусств и театрального представления) WWE и спонсором республиканской партии.

Ее кандидатуру утвердил Сенат, сообщает CNN. 51 член Сената выступил за это решение, 45 – против.

Что известно о Линде Макмэн

У Макмен нет педагогического образования. Во время первой каденции Трампа она 2 года занимала должность администратора Управления по делам малого бизнеса.

Она баллотировалась в должность министра торговли. Макмен была главным донором и первым сторонником Трампа, когда он впервые баллотировался в Белый дом.

Вместе с мужем Винсом Макмэном они основали компанию спортивных развлечений Titan Sports, Inc. (ныне WWE), где с 1980 по 2009 год занимала должности президента и генерального директора. Под ее руководством компания выросла из регионального предприятия на северо-востоке в крупную транснациональную корпорацию.

Она занималась стратегическим развитием компании, руководила медийными проектами и внедряла новые инициативы, включая платные трансляции шоу и расширение бренда до уровня мультимедийной империи. В 2009 году Линда решила пойти в политику: дважды баллотировалась в Сенат США от штата Коннектикут, а затем присоединилась к команде Дональда Трампа.

Как сообщал "Телеграф", Дональд Трамп все же подписал указ о повышении с 10% до 20% пошлины на китайские товары. Поднебесная немедленно нанесла ответный удар.