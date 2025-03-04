Рус

Новий міністр закликає американців зайнятися розведенням птахів заради яєць

Автор
Олена Руденко
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Брук Роллінз пропонує жителям США зайнятися птахівництвом
Брук Роллінз пропонує жителям США зайнятися птахівництвом. Фото Колаж "Телеграфа"

У лютому ціни на курячі яйця у США досягли історичних максимумів

Дефіцит та зростання цін на курячі яйця в США спонукають владу шукати нестандартні рішення. Зокрема міністр аграрної політики країни Брук Роллінз пропонує американцям самотужки розводити курей.

За її словами, у "яєчній кризі" є щось позитивне — її родина має курей "на задньому дворі". На думку міністерки, люди, дивлячися на них, теж подумують завести курей, що в підсумку може допомогти знизити ціни на яйця.

"Я вважаю, при цьому є позитивна сторона. Як ми вирішували цю проблему у наших дворах: у нас теж є кури на задньому дворі. Люди дивляться навколо і думають: "О, можливо, я теж можу завести курку на своєму задньому дворі!". Це чудово, я згодна", — сказала Брук Роллінз.

Що відомо про дефіцит яєць у США

У лютому ціни на курячі яйця у США досягли історичних максимумів. Середня вартість дюжини підскочила до $5,49, що на 80% більше, ніж на початку 2024 року. У деяких штатах ціни перевищили $10.

Фахівці пояснюють кризу спалахом пташиного грипу H5N1, який охопив усі 50 штатів і Пуерто-Рико. Через це за останні місяці довелося знищити понад 21 млн курей-несучок, що спричинило дефіцит і ажіотаж на ринку. Скорочення штату ветеринарної служби США на 25% ускладнило боротьбу з епідемією.

У відповідь на кризу низка американських торгівельних мереж ввела обмеження на продаж яєць. Так, у Costco можна придбати не більше трьох упаковок, у Trader Joe's – лише одну дюжину.

Що відомо про Брук Роллінз

Роллінз виросла в сім'ї фермерів. Довгі роки вона була одним з головних союзників нинішнього президента США Дональда Трампа, зокрема на посаді співзасновника і президента America First Policy Institute. Під час його першої каденції Брук Роллінз була директоркою Управління американських інновацій та виконувачкою обов’язків директорки Ради з внутрішньої політики Білого дому.

Як повідомляв "Телеграф", міністром освіти в уряді Дональда Трампа стала Лінда Макмен, яка не має педагогічної освіти. Раніше вона була гендиректором реслінгу (театралізована спортивна боротьба з елементами бойових мистецтв та театральної вистави) WWE та спонсором республіканської партії.

Теги:
#США #Криза #Яйця #Міністр #Кури