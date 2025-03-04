Новий міністр закликає американців зайнятися розведенням птахів заради яєць

У лютому ціни на курячі яйця у США досягли історичних максимумів

Дефіцит та зростання цін на курячі яйця в США спонукають владу шукати нестандартні рішення. Зокрема міністр аграрної політики країни Брук Роллінз пропонує американцям самотужки розводити курей.

За її словами, у "яєчній кризі" є щось позитивне — її родина має курей "на задньому дворі". На думку міністерки, люди, дивлячися на них, теж подумують завести курей, що в підсумку може допомогти знизити ціни на яйця.

"Я вважаю, при цьому є позитивна сторона. Як ми вирішували цю проблему у наших дворах: у нас теж є кури на задньому дворі. Люди дивляться навколо і думають: "О, можливо, я теж можу завести курку на своєму задньому дворі!". Це чудово, я згодна", — сказала Брук Роллінз.

Що відомо про дефіцит яєць у США

У лютому ціни на курячі яйця у США досягли історичних максимумів. Середня вартість дюжини підскочила до $5,49, що на 80% більше, ніж на початку 2024 року. У деяких штатах ціни перевищили $10.

Фахівці пояснюють кризу спалахом пташиного грипу H5N1, який охопив усі 50 штатів і Пуерто-Рико. Через це за останні місяці довелося знищити понад 21 млн курей-несучок, що спричинило дефіцит і ажіотаж на ринку. Скорочення штату ветеринарної служби США на 25% ускладнило боротьбу з епідемією.

У відповідь на кризу низка американських торгівельних мереж ввела обмеження на продаж яєць. Так, у Costco можна придбати не більше трьох упаковок, у Trader Joe's – лише одну дюжину.

Що відомо про Брук Роллінз

Роллінз виросла в сім'ї фермерів. Довгі роки вона була одним з головних союзників нинішнього президента США Дональда Трампа, зокрема на посаді співзасновника і президента America First Policy Institute. Під час його першої каденції Брук Роллінз була директоркою Управління американських інновацій та виконувачкою обов’язків директорки Ради з внутрішньої політики Білого дому.

Як повідомляв "Телеграф", міністром освіти в уряді Дональда Трампа стала Лінда Макмен, яка не має педагогічної освіти. Раніше вона була гендиректором реслінгу (театралізована спортивна боротьба з елементами бойових мистецтв та театральної вистави) WWE та спонсором республіканської партії.