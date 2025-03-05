Сколько стоит ужин с Трампом: журналисты рассказали о закрытых вечеринках президента США

Вечеринки проводятся даже после инаугурации

Крупные американские бизнесмены могут организовать себе личную аудиенцию у президента США Дональда Трампа на его вечеринке. Однако за это придется отдать пять миллионов долларов.

Об этом стало известно изданию WIRED. Отмечается, что гостей Трамп принимает на специальных мероприятиях в его поместье Мар-а-Лаго во Флориде.

Отмечается, что личная встреча с американским президентом обойдется в 5 миллионов долларов, а посещение закрытой вечеринки в его резиденции обойдется в миллион долларов.

Издание утверждает, что смогло получить одно такое приглашение, которое содержит на себе заголовок MAGA Inc — комитета политических действий, поддержавший кампанию Трампа.

"Вы приглашены на ужин при свечах с участием специального гостя, президента Дональда Дж. Трампа. Дополнительные подробности предоставляются после RSVP (ответа на приглашение, — ред.). RSVP будут приниматься в порядке живой очереди. Количество мест очень ограничено. 1 000 000 долларов на человека", — сказано на приглашении, которое говорило о мероприятии 1 марта.

Конкретное приглашение, которое достало издание, было адресовано владелице республиканского политического сборщика средств The O'Rourke Group Мередит О'Рурк.

Известно, что Трамп проводил таки вечеринки до инаугурации, однако это первое свидетельство того, что они продолжаются и после того, как он занял президентский пост.

Также издание со ссылкой на одного человека, знакомого с организацией мероприятий, сообщает, что средства пойдут на некую библиотеку, которая якобы будет открыта после завершения каденции нынешнего президента США.

"Я не могу вспомнить действующего президента в первые недели своей администрации, который просил бы миллионы долларов на сбор средств. Беспокойство связано не столько со сбором средств, сколько с доступом и влиянием… Люди, надеющиеся на благоприятное отношение, считают, что в их интересах жертвовать деньги Трампу", — говорит профессор государственной политики в Мичиганском университете Дон Мойнихан.

По его словам, беспокойство также вызывает "отсутствие этических барьеров" между президентской деятельностью Трампа и его бизнесом.

Как сообщалось ранее, Трамп накануне заявил, что если американские учебные заведения будут разрешать "незаконные протесты", то их будут лишать федерального финансирования. Кроме того, он пообещал, что студентов, которые будут участвовать в них, либо будут арестовать, либо отчислять, а иностранных – депортируют.