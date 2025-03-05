Скільки коштує вечеря з Трампом: журналісти розповіли про закриті вечірки президента США

Вечірки проводяться навіть після інавгурації

Великі американські бізнесмени можуть організувати власну аудієнцію у президента США Дональда Трампа на його вечірці. Однак, за це доведеться віддати п’ять мільйонів доларів.

Про це стало відомо виданню WIRED. Зазначається, що гостей Трамп приймає на спеціальних заходах у його маєтку Мар-а-Лаго у Флориді.

Зазначається, що особиста зустріч з американським президентом коштуватиме 5 мільйонів доларів, а відвідування закритої вечірки в його резиденції коштуватиме мільйон доларів.

Видання стверджує, що змогло отримати одне запрошення, яке містить на собі заголовок MAGA Inc — комітету політичних дій, який підтримав кампанію Трампа.

"Ви запрошені на вечерю при свічках за участю спеціального гостя, президента Дональда Дж. Трампа. Додаткові подробиці надаються після RSVP (відповіді на запрошення, — ред.). RSVP будуть прийматися в порядку живої черги. Кількість місць дуже обмежена. 1 000 000 доларів на людину", — сказано.

Конкретне запрошення, яке дістало видання, було адресоване власниці республіканського політичного збирача коштів The O’Rourke Group Мередіт О’Рурк.

Відомо, що Трамп проводив вечірки до інавгурації, проте це перше свідчення того, що вони тривають і після того, як він обійняв президентську посаду.

Також видання з посиланням на одну людину, знайому з організацією заходів, повідомляє, що кошти підуть на якусь бібліотеку, яка нібито буде відкрита після завершення каденції нинішнього президента США.

"Я не можу згадати чинного президента в перші тижні своєї адміністрації, який просив би мільйони доларів на збір коштів. Занепокоєння пов’язане не стільки зі збором коштів, скільки з доступом і впливом… Люди, які сподіваються на сприятливе ставлення, вважають, що в їхніх інтересах жертвують гроші Трампу", — каже професор державної політики в університеті Мічігану Дон Мойніхан.

За його словами, занепокоєння також викликає "відсутність етичних бар’єрів" між президентською діяльністю Трампа та його бізнесом.

Як повідомлялося раніше, Трамп напередодні заявив, що якщо американські навчальні заклади будуть дозволяти "незаконні протести", їх позбавлятимуть федерального фінансування. Крім того, він пообіцяв, що студентів, які братимуть участь у них, або заарештовуватимуть, або відраховуватимуть, а іноземних – депортують.