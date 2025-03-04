Трамп сам не понимает, как воплощает план Китая: эксперт о ловушке для США

Эксперт по азиатско-тихоокеанскому региону аналитического центра Adastra рассказал, как действия Трампа подыгрывают политике Китая.

Ухудшение отношений между США и Европой открывает Китаю возможность усилить свое влияние на европейском континенте. Для этого ему придется использовать стратегию "стратегической автономии Европы".

Об этом говорится в аналитическом материале Антона Ганоцкого, эксперта по азиатско-тихоокеанскому региону аналитического центра Adastra, подготовленном для "Телеграфа". В нем отмечается, что после прихода Дональда Трампа к власти евроатлантический союз переживает глубокий кризис.

Китай же стремится воспользоваться этой ситуацией для уменьшения американского влияния на Европу и налаживания собственных отношений с ЕС без посредничества США.

Пекин поддерживает идею "стратегической автономии Европы", которая подразумевает независимую от Вашингтона политику и снижение американского влияния на европейские страны. США, в свою очередь, усугубляют напряженность, в том числе через введение 25% пошлин на товары из ЕС и демонстративное пренебрежение европейскими интересами. Показательным стало и унижение президента Украины Владимира Зеленского во время его визита в Белый дом, что вызвало резонанс среди европейских лидеров.

Между тем, Китайская Народная Республика активно использует недоразумения между Вашингтоном и Брюсселем для формирования имиджа стабильного партнера. На Мюнхенской конференции по безопасности после жесткой антиевропейской речи вице-президента США Джей Ди Венса, министр иностранных дел КНР Ван И выступил с умеренными тезисами о "необходимости стабильных отношений" и "включении всех сторон в переговорный процесс по Украине".

"На фоне хаотической и антиевропейской политики Трампа Китай начинает выглядеть как меньшее зло и более конструктивный партнер. И это очень большая угроза", — отметил эксперт.

КНР не только использует напряженность в отношениях между США и Европой, но и усиливает ее и таким образом продвигает одну из своих ключевых геополитических целей – улучшение отношений с ЕС и углубление зарождающегося трансатлантического раскола.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что Китай, до сих пор придерживавшийся формальной нейтральности в отношении войны в Украине, несмотря на фактическую поддержку России, заявил о готовности способствовать мирным переговорам.