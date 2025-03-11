"Нельзя стереть историю": в Вашингтоне удаляют культовую надпись

Надпись появилась в 2020 году после убийства полицейскими Джорджа Флойда как символ протеста против полицейского произвола

В Вашингтоне строители демонтируют надпись Black Lives Matter возле Белого дома. Они начали это делать после угроз республиканцев урезать финансирование транспорта, если надпись не будет удалена, а площадь не будет переименована.

Об этом пишет ВВС. Площадь получила название Black Lives Matter Plaza в 2020 году после убийства чернокожего американца Джорджа Флойда сотрудником полиции.

"Можно выкопать бетон, но нельзя стереть историю", — так жительница округа Колумбия Дайанна Брэдли прокомментировала реконструкцию.

"Строительные бригады начали снимать большую надпись Black Lives Matter на улице в одном квартале от Белого дома в понедельник, в то время как мэр Вашингтона Мюриэль Боузер пыталась отразить угрозы посягательства со стороны как президента США Дональда Трампа, так и контролируемого республиканцами Конгресса", – сообщает BS.

Мэр-демократ Мюриэль Боузер в 2020 году изменила название площади на Black Lives Matter Plaza в знак протеста против президента Трампа, который направил в город тысячи федеральных военнослужащих для подавления протестов людей против убийства Джорджа Флойда полицейскими.

Переименование подверглось критике со стороны местного отделения глобальной сети Black Lives Matter, назвавшего его "перформансом-отвлечением от реальных политических изменений".

В 2020 году президент Америки Дональд Трамп заявил, что протестующие Black Lives Matter – люди, которые разрушают историю и прекрасные памятники. Американский лидер подчеркнул, что подобные действия нарушают все ценности американского народа.