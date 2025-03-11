"Не можна стерти історію": у Вашингтоні видаляють культовий напис

Напис з’явився у 2020 році після вбивства поліцейськими Джорджа Флойда як символ протесту проти поліцейського свавілля

У Вашингтоні будівельники демонтують напис Black Lives Matter біля Білого дому. Вони почали це робити після загроз республіканців урізати фінансування транспорту, якщо напис не буде видалений, а площа не буде перейменована.

Про це пише ВВС. Площа отримала назву Black Lives Matter Plaza у 2020 році після вбивства чорношкірого американця Джорджа Флойда співробітником поліції.

"Можна викопати бетон, але не можна стерти історію", — так мешканка округу Колумбія Дайанна Бредлі прокоментувала реконструкцію.

"Будівельні бригади почали знімати великий напис Black Lives Matter на вулиці в одному кварталі від Білого дому в понеділок, у той час, як мер Вашингтона Мюріель Боузер намагалася відбити погрози зазіхання як президента США Дональда Трампа, так і контрольованого республіканцями Конгресу", — повідомляє BS.

Мер-демократка Мюріель Боузер у 2020 році змінила назву площі на Black Lives Matter Plaza на знак протесту проти президента Трампа, який направив у місто тисячі федеральних військовослужбовців для придушення протестів людей проти вбивства Джорджа Флойда поліцейськими.

Перейменування розкритикувало місцеве відділення глобальної мережі Black Lives Matter, яке назвало його "перформансом-відволіканням від реальних політичних змін".

У 2020 році президент Америки Дональд Трамп заявив, що протестувальники Black Lives Matter – люди, які руйнують історію та чудові пам’ятники. Американський лідер наголосив, що подібні дії порушують усі цінності американського народу.