"Защитит грудное молоко": глава Минздрава США сделал странные заявления на фоне рекордной вспышки кори

Новый глава Минздрава США является известным противником вакцинации

Глава Минздрава США Роберт Кеннеди-младший считает, что вакцины от кори не защищают так хорошо, как иммунитет после болезни. Его слова прозвучали на фоне рекордной вспышки этой болезни в США.

Слова министра прозвучали в эфире канала FOX News. По его словам, раньше все болели корью, что давало защиту на всю жизнь, а дети получали иммунитет от болезни из грудного молока матери.

"Раньше это касалось малышей… не хочется, чтобы младенец заболел корью, это очень опасная болезнь. Их защищало грудное молоко и материнский иммунитет. А женщины, которые вакцинируются, не дают такого уровня иммунитета, как естественное заражение", — сказал он.

Он добавил, что "для некоторых вакцина действует всю жизнь, но для многих ее эффект ослабевает". То есть, по сути министр здравоохранения предложил людям переболеть корью, чтобы получить иммунитет.

Пр данным CBS, с начала 2025 года в США было зафиксировано не менее 308 случаев кори, большинство из которых были замечены в Техасе и Нью-Мексико. Для сравнения, за весь 2024 год было обнаружено 285 случаев, большинство из которых случились в приюте для мигрантов в Чикаго.

Рекордным в этом плане был 2019 год, когда по всей стране было замечено 1274 случая. В то время чиновники Минздрава били тревогу из-за недостаточного уровня вакцинации в определенных сообществах Нью-Йорка.

Стоит отметить, что Кеннеди-младший является известным антивакцинатором, а его слова неоднократно подвергались критике профильными специалистами.

"Я человек свободы выбора. У нас должна быть прозрачность. У нас должен быть осознанный выбор. Но если люди этого не хотят, правительство не должно заставлять их это делать. У вакцины есть побочные эффекты. Она действительно приводит к смерти каждый год. Она вызывает все те же болезни, что и корь", — говорил он в этом же интервью на канале FOX.

По данным Американского общества инфекционных заболеваний (IDSA), эта информация не соответствует действительности.

"Не было выявлено ни одного случая смерти, связанного с вакциной MMR среди здоровых людей. Были редкие случаи смерти от побочных эффектов вакцины среди детей с ослабленным иммунитетом, поэтому рекомендуется, чтобы они не получали ее. Вот почему так важно, чтобы все, кто может быть вакцинирован, сделали это, чтобы защитить тех, кто не может", — указано на сайте IDSA.

Как сообщалось ранее, Кеннеди-младший неоднократно высказывался против вакцинации в период эпидемии коронавируса. Из-за этого Instagram даже удалил его аккаунт.