"Захистить грудне молоко": глава МОЗ США зробив дивні заяви на тлі рекордного спалаху кору

Новий голова МОЗ США є відомим противником вакцинації

Глава МОЗ США Роберт Кеннеді-молодший вважає, що вакцини від кору не захищають так добре, як імунітет після хвороби. Його слова пролунали на тлі рекордного спалаху цієї хвороби у США.

Слова міністра пролунали в ефірі каналу FOX News. За його словами, раніше всі хворіли на кір, що давало захист на все життя, а діти отримували імунітет від хвороби з грудного молока матері.

"Раніше це стосувалося малюків… не хочеться, щоб немовля захворіло на кір, це дуже небезпечна хвороба. Їх захищало грудне молоко та материнський імунітет. А жінки, які вакцинуються, не дають такого рівня імунітету, як природне зараження ", — сказав він.

Він додав, що "для декого вакцина діє все життя, але для багатьох її ефект слабшає". Тобто, по суті, міністр охорони здоров’я запропонував людям перехворіти на кір, щоб отримати імунітет.

За даними CBS, з початку 2025 року в США було зафіксовано не менше 308 випадків кору, більшість з яких були помічені в Техасі та Нью-Мексико. Для порівняння, за весь 2024 рік було виявлено 285 випадків, більшість із яких трапилися у притулку для мігрантів у Чикаго.

Рекордним у цьому плані був 2019 рік, коли по всій країні було помічено 1274 випадки. На той час чиновники МОЗ били на сполох через недостатній рівень вакцинації у певних спільнотах Нью-Йорка.

Варто зазначити, що Кеннеді-молодший є відомим антивакцинатором, а його слова неодноразово критикувалися профільними фахівцями.

"Я людина свободи вибору. У нас має бути прозорість. У нас має бути усвідомлений вибір. Але якщо люди цього не хочуть, уряд не повинен змушувати їх це робити. У вакцини є побічні ефекти. Вона дійсно призводить до смерті щороку. Вона викликає ті ж хвороби, що й кір", — говорив він у цьому ж інтерв’ю на каналі.

За даними Американського товариства інфекційних захворювань (IDSA), ця інформація не відповідає дійсності.

"Не було виявлено жодного випадку смерті, пов’язаного з вакциною MMR серед здорових людей. Були рідкісні випадки смерті від побічних ефектів вакцини серед дітей з ослабленим імунітетом, тому рекомендується, щоб вони не отримували її. Ось чому так важливо, щоб усі, хто може бути вакцинований, зробили це, щоб захистити тих, хто не може", – вказано на сайті IDSA.

Як повідомлялося раніше, Кеннеді-молодший неодноразово висловлювався проти вакцинації під час епідемії коронавірусу. Через це Instagram навіть видалив його обліковий запис.