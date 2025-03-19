Либо бизнес, либо политика. Один из главных инвесторов Маска призывает его сложить полномочия

Маск не сможет справиться одновременно и с политическими обязанностями, и с управлением его компаниями

Илон Маск, занятый многочисленными проектами, не может полноценно сосредоточиться на развитии Tesla, – утверждает один из древнейших инвесторов компании. По его словам, Маск распределяет свое внимание между Tesla, управлением социальными сетями и работой в администрации Трампа, что негативно влияет на эффективность бизнеса.

Об этом сообщает Sky News, ссылаясь на интервью с Россом Гербером. Гербер заявил, что "Tesla нуждается в новом CEO", если Маск не откажется от других обязанностей, ведь его участие в политических делах уже нанесло ущерб репутации компании.

По словам Гербера, Маск разделяет свое рабочее время слишком тонко, что приводит к небрежному управлению компанией, которая, несмотря на свои технологические преимущества, испытывает спад продаж и рыночной стоимости. Он также отметил, что конкуренция со стороны китайских производителей и последствия торговой войны дополнительно подрывают позиции Tesla.

Инвестор подчеркнул, что, начиная с момента покупки Twitter, Маск взял на себя чрезмерное количество проектов, и это негативно сказалось на главном бизнесе.

"Репутацию компании только что уничтожил Илон Маск. Продажи резко падают, да, это кризис. Вы буквально не можете продать лучший продукт на рынке, потому что генеральный директор настолько несовместим", — отметил Гербер.

В то же время, Маск продолжает быть одним из самых влиятельных предпринимателей в мире, однако инвесторы считают, что для восстановления стабильности Tesla необходимо изменить управленческую политику. Гербер настойчиво призвал либо вернуться полностью к руководству компанией, либо передать должность CEO новому менеджеру, который сможет восстановить доверие рынка.

Некоторые эксперты отмечают, что это решение станет ключевым для дальнейшего роста Tesla, ведь компания потеряла более 800 миллиардов долларов рыночной стоимости с декабря прошлого года. Они считают, что сосредоточившись на инновациях и совершенствовании продуктов, Tesla может вернуть свою конкурентоспособность, если управленческий аппарат будет эффективным и целенаправленным.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, что нашел "украинский след" в атаке на его социальную сеть "Х".