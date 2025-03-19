Всех, кто крушит и поджигает Tesla, генеральный прокурор США назвала террористами: кто стоит за атаками на машины Маска

Tesla под атакой: в США уничтожают автосалоны компании

Генеральный прокурор Пэм Бонди осудила серию нападений на автосалоны Tesla по всей стране, заявив, что эти акты вандализма являются "внутренним терроризмом". Инциденты, произошедшие в последние недели, направлены против компании Илона Маска, выступающей за масштабное сокращение федерального правительства.

Как сообщает The New York Times, злоумышленники умышленно повредили или уничтожили автомобили Tesla и атаковали здания в разных городах США. Хотя о серьезных травмах не сообщается, последний случай произошел во вторник – пять автомобилей Tesla были повреждены на заводе в Лас-Вегасе.

"Нападения на Tesla – это не что иное, как внутренний терроризм", – заявила Бонди. Она заверила, что виновные понесут ответственность, включая тех, кто координирует и финансирует эти атаки.

Хотя отдельного федерального закона о внутреннем терроризме нет, преступников будут судить по другим статьям. Если они признаны виновными, им грозит не менее пяти лет заключения.

Президент Трамп также назвал нападения терроризмом, заявив в интервью Fox, что за вандализмом стоят "очень политизированные люди".

Республиканцы в Конгрессе, в частности Марджори Тейлор Грин, призвали Бонди признать эти атаки актами терроризма. Ранее она поддерживала помилование сотен сторонников Трампа, участвовавших в штурме Капитолия в 2021 году.

За последние несколько дней по всей стране произошло несколько нападений на Tesla. В Баффало-Гроув, штат Иллинойс, полиция арестовала 26-летнюю женщину, разрисовавшую здание компании лозунгами против Маска. Вандалы в Сан-Диего повредили автосалон Tesla, оставив свастики и надписи.

ФБР и другие правоохранительные органы расследуют инциденты, в том числе стрельбу по салону Tesla в Тигарде, штат Орегон, и повреждения Cybertrucks в Канзас-Сити.

Ранее "Телеграф" писал о том, что Илон Маск, устроивший масштабные сокращения в финансировании правительства США, приостановил работу команды Йельского университета, которая была очень важна для Украины. Она помогла спасти сотни украинских детей, похищенных Россией.