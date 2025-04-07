Это ближайший круг Трампа. Стало известно, кто сидит в шаге от Овального кабинета (схема)

Без записи к президенту США могут заходить многие сотрудники

В Белом доме кабинеты ближайших к Дональду Трампу советников расположены буквально в нескольких шагах от Овального. Они имеют особую привилегию видеть президента без предварительной записи.

Также привилегию входа без предварительной записи имеют некоторые влиятельные фигуры, в частности Илон Маск, хотя его офис расположен в отдельном здании. Об этом в своем материале рассказывает CNN.

Так, по словам издания, ближайший офис в Овальный кабинет занимает Дэн Скавино, заместитель начальника штаба и один из древнейших советников Трампа. Его рабочее место расположено непосредственно у личной столовой президента. Рядом работает Джеймс Блэр, отвечающий за законодательные вопросы, который время избирательной кампании 2024 был политическим директором Трампа.

Сюзи Уайлс, которую Трамп недавно назвал "самой влиятельной женщиной мира", руководит аппаратом Белого дома и контролирует, кто имеет доступ к президенту. Ее кабинет расположен недалеко от Овального, как и офис вице-президента Джей Ди Венса, пишет CNN.

Непосредственно возле кабинета Трампа постоянно находятся четыре его помощника: Марго Мартин, ведущая соцсети президента, Натали Гарп, записывающая его сообщения, Уолт Наута, личный помощник, и Чемберлен Гаррис, секретарь Трампа.

Фото CNN

Фото CNN

На втором этаже Белого дома работает Стивен Миллер, заместитель начальника штаба по политике. По информации CNN, его реальное влияние на президента гораздо больше, чем указывает его официальная должность.

В общем, по словам CNN, без записи к президенту США могут заходить многие сотрудники с офисами на первом этаже Белого дома и многие со второго этажа, но большинство все равно предпочитают заранее назначить встречу.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, когда США вводили массовые пошлины и кто еще так поступал. Один из первых случаев введения пошлин усугубил Великую депрессию.