Трамп это Гринч: почему тарифная политика грозит американскому Рождеству

Китайские производители начинают искать новые рынки сбыта

Новые пошлины против Китая могут испортить американцам празднование Рождества. Они уже начали сравнивать президента Дональда Трампа с Гринчем — персонажем, пытавшимся украсть Рождество.

Производители искусственных елок и украшений из Китая не получают заказов из США, как это было раньше. Поэтому в магазинах либо не будет товаров, либо они будут стоить гораздо дороже. Об этом говорится в материале The Independent.

Как сообщается, более 87% рождественских украшений в США на сумму около 4 миллиардов долларов поставляется именно из Китая. Владелец одной из фабрик искусственных елок в Китае рассказала, что в этом году вообще не получила заказов от американских клиентов.

"Конечно, дело в пошлинах. К середине апреля все заказы обычно оформлены, но сейчас… трудно сказать, поступят ли какие-нибудь заказы. Возможно, американские клиенты ничего не купят в этом году", — рассказала женщина.

По информации The Independent, руководительница другой фабрики столкнулась с тем, что американский клиент приостановил контракт на 408 тысяч долларов, хотя она уже потратила деньги на материалы. Остальные производители начинают искать новые рынки сбыта в России, Европе и Юго-Восточной Азии.

Камбоджа, второй после Китая поставщик рождественских товаров в США, также попала под удар – на ее продукцию наложили 49% пошлин, отмечает The Independent.

Перенести производство искусственных елок в США, как хочет администрация Трампа, невозможно. Представители Ассоциации искусственных елок США сообщили в комментарии The Independent, что в стране нет ни технологий, ни производственных мощностей, ни рабочей силы для этого. По их словам, 80% рождественских елок в США — искусственные, и большинство из них производятся только в Китае.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что Китай жестоко ответил на пошлины Трампа. Эти две страны вместе формируют 43% мирового ВВП.