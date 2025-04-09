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Трамп это Гринч: почему тарифная политика грозит американскому Рождеству

Автор
Наталья Кухарик
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Пошлины США против Китая ударят по рождественским украшениям Новость обновлена 09 апреля 2025, 20:11
Пошлины США против Китая ударят по рождественским украшениям. Фото Коллаж "Телеграфа"

Китайские производители начинают искать новые рынки сбыта

Новые пошлины против Китая могут испортить американцам празднование Рождества. Они уже начали сравнивать президента Дональда Трампа с Гринчем — персонажем, пытавшимся украсть Рождество.

Производители искусственных елок и украшений из Китая не получают заказов из США, как это было раньше. Поэтому в магазинах либо не будет товаров, либо они будут стоить гораздо дороже. Об этом говорится в материале The Independent.

Как сообщается, более 87% рождественских украшений в США на сумму около 4 миллиардов долларов поставляется именно из Китая. Владелец одной из фабрик искусственных елок в Китае рассказала, что в этом году вообще не получила заказов от американских клиентов.

"Конечно, дело в пошлинах. К середине апреля все заказы обычно оформлены, но сейчас… трудно сказать, поступят ли какие-нибудь заказы. Возможно, американские клиенты ничего не купят в этом году", — рассказала женщина.

По информации The Independent, руководительница другой фабрики столкнулась с тем, что американский клиент приостановил контракт на 408 тысяч долларов, хотя она уже потратила деньги на материалы. Остальные производители начинают искать новые рынки сбыта в России, Европе и Юго-Восточной Азии.

Камбоджа, второй после Китая поставщик рождественских товаров в США, также попала под удар – на ее продукцию наложили 49% пошлин, отмечает The Independent.

Перенести производство искусственных елок в США, как хочет администрация Трампа, невозможно. Представители Ассоциации искусственных елок США сообщили в комментарии The Independent, что в стране нет ни технологий, ни производственных мощностей, ни рабочей силы для этого. По их словам, 80% рождественских елок в США — искусственные, и большинство из них производятся только в Китае.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что Китай жестоко ответил на пошлины Трампа. Эти две страны вместе формируют 43% мирового ВВП.

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