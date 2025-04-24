Точка невозврата для Трампа: когда и почему начал падать рейтинг президента США

Большинство недовольных американцев – независимые избиратели

Рейтинг Дональда Трампа опустились до самого низкого показателя за время его президентства. Переломным днем можно считать 11 марта 2025 — именно тогда впервые количество недовольных его работой американцев превысило количество поклонников.

В тот день президент США объявил о повышении пошлин на канадские товары и выразил желание сделать Канаду новым штатом. Об этом пишет Metro в своем новом материале.

Трамп вернулся в Белый дом в январе этого года с поддержкой 52% американцев, однако уже через несколько недель этот показатель начал падать. Масштабные государственные сокращения вызвали еще большее недовольство среди людей.

11 марта больше людей стали не поддерживать Трампа, чем поддерживать. В тот же день биржевой рынок резко упал из-за страха инвесторов перед возможным экономическим кризисом. Именно 11 марта Трамп усилил пошлины на канадскую сталь и алюминий и заявил о желании сделать Канаду 51 штатом США.

Фото The New York Times

В ответ на действия США премьер-министр Онтарио Даг Форд ввел 25% пошлину на канадскую электроэнергию для Мичигана, Миннесоты и Нью-Йорка, что вызвало негодование среди американцев.

По состоянию на 23 апреля 52% американцев не поддерживают президента, а поддерживают только 44%. Тем не менее среди республиканских избирателей поддержка Трампа остается крепкой. Большинство недовольных – независимые избиратели.

Первые месяцы возвращения Трампа к власти сопровождались скандалами. Министр обороны США Пит Хегсет поделился секретными деталями военной операции против повстанцев-хуситов через приложение Signal со своей женой и братом.

А недавно Трамп заявил, что США имеют право депортировать людей без судебного разбирательства, что вызвало острую критику после случая с жителем Мэриленда, депортированного в Сальвадор без слушания.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, почему США так спешат "помирить" Украину и Россию. В CNN объяснили действия администрации Трампа.