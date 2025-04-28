Путин объявил новое "перемирие": когда оно будет и что о нем думают

Украинские военные эксперты уже отреагировали на заявление Кремля

Президент РФ Владимир Путин объявил очередное "перемирие" — в этот раз по случаю 80-летия Дня победы. По его словам, российские войска якобы не будут вести боевые действия с 8 утра 7 мая до полуночи 11 мая.

Российские власти уже традиционно заявляют, что решение принято "по гуманитарным соображениям" и призывает Украину сделать то же самое. Об этом сообщают российские СМИ, ссылаясь на Кремль.

Кремль сообщает, что решение о "перемирии" принял лично Путин как "Верховный Главнокомандующий". Однако даже в тексте этого заявления содержатся угрозы — Россия обещает "дать ответ", если украинская сторона нарушит режим тишины.

Параллельно Москва снова говорит о "готовности к переговорам" и призывает Украину прекратить огонь. Предыдущий опыт показывает, что такие российские "перемирия" остаются фикцией — во время прошлых "пауз" оккупанты не прекращали обстрелы и атаки на украинские позиции.

Украинские военные эксперты уже отреагировали на заявление Кремля, напомнив о предыдущем опыте подобных "перемирий".

Алексей Копытько, военный аналитик и бывший советник министра обороны Украины, считает, что такое решение ожидаемо и объясняет его возможные причины: "Чтобы не конфликтовать с Европой… и чтобы спокойно вернулись домой гости, которые на 9 мая приедут". По его словам, Россия может еще расширить временные рамки "перемирия" ближе к 1 мая.

Автор мониторингового Telegram-канала "Николаевский Ванек" критически оценивает заявление Путина, назвав его "очередной физической хитростью": "Во время последнего 'перемирия' оккупанты беспрепятственно передвигались серой зоной, особенно на востоке и на Запорожском направлении. Они закреплялись, а затем с этих позиций после перемирия пытались штурмовать уже наши позиции".

По его словам, российские войска используют "перемирие" для проведения разведки вдоль всей линии фронта, ротации личного состава и накопления боеприпасов, которые впоследствии используются против украинских позиций.

"Нормальное перемирие — это когда две стороны об этом договариваются, а 'судьей' выступает третья сторона. Здесь же они хотят показать, как они стремятся к 'перемирию', а на самом деле использовать это время в свою пользу", — отмечает эксперт.

Украинская сторона пока официально не отреагировала на заявление Кремля. Министерство обороны и Генеральный штаб ВСУ пока не комментируют ситуацию.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что Путин боится разозлить Трампа. Союзник Украины указал на немаловажный момент.