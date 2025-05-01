Трамп начал резко худеть: у него могут быть серьезные проблемы со здоровьем

Трамп не раз пытался скрыть информацию о своем состоянии здоровья

Последний медицинский отчет Белого дома, обнародованный 13 апреля 2025 года, утверждает, что 78-летний президент Дональд Трамп находится в "отличном когнитивном и физическом здоровье" и "полностью пригодный" к исполнению обязанностей главы государства. Несмотря на официальные заявления об "отличном здоровье", резкое похудение Трампа и его возраст вызывают беспокойство среди экспертов и общественности.

Согласно документу, Трамп сбросил 20 фунтов (около 9 кг) с 2020 года, снизил уровень "плохого" холестерина и поддерживает активный образ жизни, включая частые победы в гольф-турнирах. Однако, как пишет "IrishStar", Трамп мог потерять 13,6 кг (2 стоуны) с 2022 года, что вызывает еще больше вопросов, касающихся его состояния здоровья.

Эти опасения усугубляются на фоне предыдущих случаев, когда Трамп предоставлял ложную информацию о своем состоянии здоровья. В частности, в 2015 году его тогдашний врач Гарольд Борнстайн признал, что письмо, которое описывало главу государства как "самого здорового человека, когда-либо избранного президентом", было продиктовано самим Трампом.

Кроме того, во время пандемии COVID-19 Трамп часто занижал серьезность вируса и предоставлял противоречивую информацию о собственном инфицировании. ​

Дональд Трамп в 2022 году. Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Сейчас люди выражают беспокойство относительно здоровья Трампа, поскольку он выглядит более стройным.

Доктор Дэниел Аткинсон из Treated.com предостерегает, что значительная потеря веса у пожилых людей может быть признаком серьезных проблем со здоровьем. Доктор Аткинсон сказал: "Для гипотетического человека, занявшего пост президента Соединенных Штатов на второй срок в возрасте почти 80 лет, на его вес может повлиять несколько факторов".

Дональд Трамп и Владимир Зеленский, 2025 год. Фото: Getty Images

Дональд Трамп и Беньямин Нетаньяху, 2025 год. Фото: Getty Images

Президент США в 2025 году Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

"Почти 80-летний человек с плотным графиком может быть более подвержен определенным заболеваниям, которые могут повлечь потерю веса. Например, диабет может повлечь колебания веса, если состояние не контролировать. С возрастом уровень сахара в крови может становиться все труднее регулировать, а также с возрастом может развиваться инсулинорезистентность", — добавил врач.

Ранее "Телеграф" писал, сколько раз за 100 дней президентства Трамп играл в гольф. За это время он совершил 28 визитов в свои гольф-клубы, что значительно превышает показатель в 18 поездок во время первых 100 дней предыдущего срока.