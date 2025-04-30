Трамп отомстил Харрис оригинальным способом: ударил по самому дорогому.

Муж Камалы Харрис потерял должность в Мемориальном совете Холокоста

Дональд Трамп убрал из совета Мемориального музея Холокоста мужа Камалы Харрис. Он был назначен на эту должность еще в январе этого года при администрации Байдена.

Даглас Эмхофф открыто выразил свое недовольство этим решением, назвав его политизацией памяти жертв. Об этом сообщает The New York Times.

"Сегодня мне сообщили о моем исключении из Мемориального совета США по Холокосту. Память о Холокосте и просвещении никогда не должны быть политизированными", — заявил Эмхофф.

Он также добавил, что превращение трагедии Холокоста в политический вопрос позорит память шести миллионов евреев, убитых нацистами, ради которых и создали этот музей, пишет издание.

Мемориальный музей Холокоста, США - фото Википедия

Стоит отметить, что Эмхофф сам еврейское происхождение и часто выступает против роста антисемитизма. Хотя президентские назначения обычно рассчитаны на пять лет, его каденция продолжалась всего несколько месяцев — с января 2025 года.

Среди других уволенных должностных лиц:

Рон Клейн, первый руководитель аппарата Байдена;

Том Перес, бывший министр труда и старший советник Байдена;

Сьюзен Райс, советница по национальной безопасности бывшего президента Барака Обамы и главный советник Байдена по вопросам внутренней политики;

Энтони Бернал, старший советник Джилл Байден, бывшей первой леди.

Все эти должностные лица были назначены на занимаемые должности в январе этого года.

Как сообщает NYT, пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт пояснила, что президент Трамп планирует назначить новых людей, которые не только будут чтить память погибших во время Холокоста, но и будут поддерживать Израиль.

На вопрос журналистов, как именно администрация определяет "непреклонных сторонников Израиля" и что стало настоящей причиной увольнений, Белый дом пока не ответил.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, почему Трамп уволил министра обороны. Президент США не простил министру утечку секретной информации в групповых чатах.