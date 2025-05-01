Трамп почав різко худнути: він може мати серйозні проблеми зі здоров'ям

Трамп не раз намагався приховати інформацію про свій стан здоров'я

Останній медичний звіт Білого дому, оприлюднений 13 квітня 2025 року, стверджує, що 78-річний президент Дональд Трамп перебуває в "відмінному когнітивному та фізичному здоров'ї" та "повністю придатний" до виконання обов'язків глави держави. Попри офіційні заяви про "відмінне здоров'я", різке схуднення Трампа та його вік викликають занепокоєння серед експертів і громадськості.

Згідно з документом, Трамп скинув 20 фунтів (близько 9 кг) з 2020 року, знизив рівень "поганого" холестерину та підтримує активний спосіб життя, включаючи часті перемоги в гольф-турнірах. Однак, як пише IrishStar, Трамп міг втратити 13,6 кг (2 стоуни) з 2022 року, що викликає ще більше питань стосовно його стану здоров'я.

Ці побоювання посилюються на тлі попередніх випадків, коли Трамп надавав неправдиву інформацію про свій стан здоров'я. Зокрема, у 2015 році його тодішній лікар Гарольд Борнстайн визнав, що лист, який описував главу держави як "найздоровішу людину, коли-небудь обрану президентом", був продиктований самим Трампом.

Крім того, під час пандемії COVID-19 Трамп часто занижував серйозність вірусу та надавав суперечливу інформацію про власне інфікування. ​

Дональд Трамп у 2022 році. Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Наразі люди висловлюють занепокоєння щодо здоров'я Трампа, оскільки він виглядає стрункішим. Цього місяця його помітили набагато стрункішим, коли він прямував до Marine One.

Доктор Деніел Аткінсон з Treated.com застерігає, що значна втрата ваги у людей похилого віку може бути ознакою серйозних проблем зі здоров'ям. Доктор Аткінсон сказав: "Для гіпотетичної людини, яка обійняла посаду президента Сполучених Штатів на другий термін у віці майже 80 років, на її вагу може вплинути кілька факторів".

Дональд Трамп і Володимр Зеленський, 2025 рік. Фото: Getty Images

Дональд Трамп і Беньямін Нетаньягу, 2025 рік. Фото: Getty Images

Президент США у 2025 році. Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

"Майже 80-річна людина з щільним графіком може бути більш схильною до певних захворювань, які можуть спричинити втрату ваги. Наприклад, діабет може спричинити коливання ваги, якщо стан не контролювати. З віком рівень цукру в крові може ставати все важче регулювати, а також з віком може розвиватися інсулінорезистентність", — додав лікар.

Раніше "Телеграф" писав, скільки разів за 100 днів президентства Трамп грав у гольф. За цей час він здійснив 28 візитів до своїх гольф-клубів, що значно перевищує показник у 18 поїздок під час перших 100 днів попереднього терміну.