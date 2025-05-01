Трамп почав різко худнути: він може мати серйозні проблеми зі здоров'ям
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Трамп не раз намагався приховати інформацію про свій стан здоров'я
Останній медичний звіт Білого дому, оприлюднений 13 квітня 2025 року, стверджує, що 78-річний президент Дональд Трамп перебуває в "відмінному когнітивному та фізичному здоров'ї" та "повністю придатний" до виконання обов'язків глави держави. Попри офіційні заяви про "відмінне здоров'я", різке схуднення Трампа та його вік викликають занепокоєння серед експертів і громадськості.
Згідно з документом, Трамп скинув 20 фунтів (близько 9 кг) з 2020 року, знизив рівень "поганого" холестерину та підтримує активний спосіб життя, включаючи часті перемоги в гольф-турнірах. Однак, як пише IrishStar, Трамп міг втратити 13,6 кг (2 стоуни) з 2022 року, що викликає ще більше питань стосовно його стану здоров'я.
Ці побоювання посилюються на тлі попередніх випадків, коли Трамп надавав неправдиву інформацію про свій стан здоров'я. Зокрема, у 2015 році його тодішній лікар Гарольд Борнстайн визнав, що лист, який описував главу держави як "найздоровішу людину, коли-небудь обрану президентом", був продиктований самим Трампом.
Крім того, під час пандемії COVID-19 Трамп часто занижував серйозність вірусу та надавав суперечливу інформацію про власне інфікування.
Наразі люди висловлюють занепокоєння щодо здоров'я Трампа, оскільки він виглядає стрункішим. Цього місяця його помітили набагато стрункішим, коли він прямував до Marine One.
Доктор Деніел Аткінсон з Treated.com застерігає, що значна втрата ваги у людей похилого віку може бути ознакою серйозних проблем зі здоров'ям. Доктор Аткінсон сказав: "Для гіпотетичної людини, яка обійняла посаду президента Сполучених Штатів на другий термін у віці майже 80 років, на її вагу може вплинути кілька факторів".
"Майже 80-річна людина з щільним графіком може бути більш схильною до певних захворювань, які можуть спричинити втрату ваги. Наприклад, діабет може спричинити коливання ваги, якщо стан не контролювати. З віком рівень цукру в крові може ставати все важче регулювати, а також з віком може розвиватися інсулінорезистентність", — додав лікар.
Раніше "Телеграф" писав, скільки разів за 100 днів президентства Трамп грав у гольф. За цей час він здійснив 28 візитів до своїх гольф-клубів, що значно перевищує показник у 18 поїздок під час перших 100 днів попереднього терміну.