Снова изменил мнение: Трамп сделал очередное заявление о Путине, который "желает мира"

При этом Трамп приписал себе тот факт, что Путину пришлось значительно убавить свои "хотелки"

Президент США Дональд Трамп в очередной раз изменил мнение по поводу желания российского правителя Владимира Путина заключить мирное соглашение и прекратить войну в Украине. Трамп заявил, что Путин якобы стремится прекратить войну в Украине; при этом недавно на фоне усиления российских обстрелов украинских городов американский президент говорил обратное.

О "миролюбивом Путине" Трамп заявил во время интервью телеканалу ABC News по случаю его первых 100 дней в должности президента США. В разговоре с журналистом Терри Мораном Трамп на вопрос о желании мира со стороны Путина ответил "Думаю, хочет".

При этом Трамп приписал себе тот факт, что Путину пришлось значительно уменьшить свои желания захватить больше украинских земель. Речь уже не идет об оккупации всей Украины, о чем мечтал Кремль, а попытках России закрепиться в пяти регионах: впрочем, Трамп считает, что это его заслуга, а не тот факт, что на четвертый год войны Россия просто не в состоянии даже взять небольшой город Покровск в Донецкой области, куда еще там что-то оккупировать.

"Если бы не я, я думаю, он хотел бы захватить всю страну", — хвастливо заявил Трамп Морану.

Со всем тем со стороны Трампа все равно прозвучала критика в сторону Путина. Трамп раскритиковал усиление российских обстрелов по гражданскому населению Украины: однако даже здесь он не прибег к угрозам России, а только и смог пожаловаться, что "был не рад".

"Скажу вам, я не был рад, когда увидел, как Путин запускает ракеты по нескольким городам", – заявил он.

Напомним, что после массированного удара россиян по Киеву Трамп очень негативно отозвался о действиях России, призвав Путина срочно остановить обстрелы Украины. А в Риме Трамп и Зеленский провели короткую встречу перед похоронами Папы Римского, после чего Трамп внезапно написал сообщение, в котором усомнился, что Владимир Путин хочет достичь мира.