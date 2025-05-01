Украинцам объяснили, чего ждать после подписания соглашения об ископаемых с США
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Украине и США еще нужно совершить несколько шагов
Соглашение о недрах между США и Украиной официально заключено. Однако это только начало пути перед осуществлением инвестиций.
Заместитель министра экономики Украины Тарас Качка рассказал о следующих шагах сделки. Во-первых, по его словам, соглашение требует ратификации.
"Это соглашение, которое требует согласия Верховной Рады. Это прямо прописано в самом соглашении. Поэтому очевидно, что мы начнем консультации с Парламентом, представим его максимально прозрачно. Соглашение уникально и было много "страшилок" в медиа", — объяснил замминистра.
После ратификации соглашения начнется создание самого фонда между американским DFC и украинским агентством, которое действуем в рамках Минэкономики.
"Будут созданы юридические рамки между этими двумя агентствами. И все — начнется работа над осуществлением инвестиций", — рассказал Качка.
Напомним, что, согласно соглашению, Украина оставляет за собой право собственности и право контроля всех своих ресурсов на территории и в территориальных водах. Определять, где и что будет добываться, будет Киев. Кроме того, Каких-либо долговых обязательств Украины перед США, реальных или вымышленных, в соглашении нет.
Более подробно о ключевых моментах можно узнать в материале "Телеграфа", перейдя по ссылке в первом абзаце.
Ранее мы писали о том, как в Украине оценивают соглашение о недрах, подписанных с США.