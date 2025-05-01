Только начало? Какие интересные нюансы есть в соглашении Украины и США (текст документа)

Ратификацию соглашения начнут через пару недель

Украина и США подписали политическое соглашение о полезных ископаемых, которое включает в себя общие формулировки. Ратификация этого соглашения будет проходить где-то 13-15 мая.

Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк. По его словам, у межгосударственных соглашений есть отдельные процедуры, которые трудно ускорить.

Он объясняет, что кроме политического соглашения о полезных ископаемых, оно имеет еще две части: договор между DFC и Агентством от Украины (это после ратификации), техническая часть. В целом подписанное соглашение поменяет ряд законов вместе с Бюджетным и Налоговым кодексами.

Также политик опубликовал текст соглашения, чтобы украинцы могли и самостоятельно ознакомиться с ним.

Текст соглашения о полезных ископаемых между США и Украиной. Опубликовал Ярослав Железняк

Как отмечает Европейская правда, Украина подписала базовый политический уровень, который не урегулирует ряд вопросов. Однако фактически соглашение устанавливает политические параметры сотрудничества двух правительств по разработке недр, продаже ископаемых, американской помощи. Наибольшее количество вопросов будет решаться последней частью соглашения – технической. Для сравнения: сейчас документ имеет 12 страниц, хотя предыдущий проект таким же шрифтом имел 90 страниц.

Основные тезисы соглашения между США и Украиной

Соглашение не будет противоречить соглашениям Украины с ЕС и вступлением в него, а если с соглашением Евросоюза возникнут противоречия — положение документа между Украиной и США должно быть пересмотрено.

Нет "права первой руки" для компаний из США в получении лицензий на добычу минеральных ресурсов в Украине. Однако компании Штатов будут иметь доступ к аукционам или переговорам по покупке минералов на условиях, не хуже других покупателей.

Важно также отметить, что помощь от американцев в рамках соглашения может быть еще и военной, а не только финансовой. Это довольно ценно в условиях полномасштабной войны, которую Россия продолжает вести против Украины.

Соглашение касается добычи ряда украинских полезных ископаемых: алюминия, сурьмы, мышьяка, барита, бериллия, висмута, церия, цезия, хрома, кобальта, меди, диспрозия, эрбия, европия, фтора, плавикового шпата, гадолиния, галлия, германия, золота, графита, гафния, гольмия, индия, иридия, лантана, лития, лютеция, магния, марганца, неодима, никеля, ниобия, палладия, платины, калия, празеодима, родия, рубидия, рутения, самария, скандия, тантала, теллура, тербия, тулия, олова, титана, вольфрама, урана, ванадия, иттербия, иттрия, цинка, циркония, нефти, природного газа, причем речь идет только о новых месторождениях, лицензии на которые Украина будет выдавать после вступления соглашения в силу.

Соглашение не будет регулировать добычу других ископаемых и не касается доходов от украинской инфраструктуры, как изначально предлагали США.

Ранее "Телеграф" рассказывал, чего ждать после подписания соглашения об ископаемых с США.