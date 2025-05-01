Трамп изменил мнение о Путине? Фесенко указал на важный момент

Политолог рассказал, что на самом деле думает Трамп о Путине

После эмоционального сообщения президента США Дональда Трампа о том, что Путин, возможно, не хочет прекращать войну, многие решили, что он изменил свое мнение о президенте России. Однако на самом деле американский лидер только начал высказывать определенные сомнения относительно намерений Кремля.

Об этом заявил украинский политолог, председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко в интерв'ю Youtube-каналу "Телеграфа".

Эксперт объяснил, что отношение Трампа к России и завершение войны остается неопределенным, он еще сомневается.

"Он не изменил мнение по поводу России, как многие решили. Взяли цитату, когда он возвращался из Рима, что он уже думает, что Путин его обманывает. И не все обратили внимание, что там был вопросительный знак. То есть сомнения начали появляться у Трампа. Он не изменил еще мнение относительно Путина", — отметил Фесенко.

Политолог подчеркнул, что Трамп до сих пор считает, что российский президент хочет завершить войну. "Он все еще думает, что Путин хочет завершить войну. Но в то же время у него уже появляются сомнения, что "а может Путин его обманывает". А вот что делать с этим, он не знает", – заметил эксперт.

По словам Фесенко, проблема заключается в том, что у Трампа нет четкого решения о войне в Украине.

"Уступки России разрушат все намерения Трампа завершить эту войну. А вот делать что-то другое, он не знает, у него нет готового решения", – добавил эксперт.

Фесенко также обратил внимание на позицию госсекретаря США Марка Рубио: "Беда в том, что Марк Рубио не знает, что делать. Мне кажется, что Рубио устал".

Возможные варианты событий, по его мнению, таковы: "Или в ближайшее время все же они в Белом доме решаться (Трамп сам, Марко Рубио, возможно, кто-то еще) решить: "Ну, надо нажать на Россию, усилить давление, возможно, это даст эффект и Россия согласится на переговоры’".

Другой вариант, по словам эксперта: "Путин почувствует, что еще чуть-чуть, и Трамп может сорваться с крючка. Это рискованно. Поэтому надо пойти на уступки Трампу. Надо все-таки, ну вот не хочет он сейчас идти на выполнение всех прихотей Кремля и может прекратить переговоры. Это опасно".

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