Стратегия Трампа действует? Самый популярный Mercedes сменит "прописку" через новые пошлины США

Mercedes инвестирует в американское производство

Mercedes-Benz планирует начать производство еще одной модели на заводе в Алабаме до 2027 года. Немецкий автопроизводитель принимает такое решение из-за новых таможенных тарифов, введенных администрацией президента США Дональда Трампа.

По данным Bloomberg, компания намерена перенести сборку "автомобиля основного сегмента" на свой завод в Таскалусе. Хотя официально модель не названа, эксперты считают, что речь идет о внедорожнике GLC — самой популярной модели Mercedes в США с более чем 64 тысячами проданных автомобилей в прошлом году.

По данным издания, это демонстрирует, что стратегия Белого дома по увеличению локального производства путем повышения таможенных пошлин достигает определенных результатов. В то же время, новые экономические условия негативно влияют на рынки и планирование бизнеса. Общая производственная активность в США в апреле испытала наибольшее сокращение за последние пять месяцев, согласно данным Института управления поставками.

Недавно Трамп подписал документы, несколько смягчающие влияние тарифов на автомобильную отрасль, однако базовая 25% таможенная пошлина остается в силе. Последствия этой политики ощущают все автопроизводители: General Motors сообщила об убытках в 5 млрд долларов, Stellantis NV (владелец Mercedes и Jeep) отозвала свои финансовые прогнозы на этот год, а Jaguar Land Rover вообще приостановил поставки в США.

Завод Mercedes в Таскалусе уже производит около 260 тысяч автомобилей ежегодно, в том числе такие модели как GLE, GLS, GLE Coupe и Mercedes-Maybach GLS. Там также производят электромобили EQE, EQS и Mercedes-Maybach EQS для экспорта на мировые рынки.

Ранее "Телеграф" также писал, что из-за Трампа подорожают кроссовки Adidas. Немецкий бренд спортивной одежды предупредил, что не сможет поддерживать уровень прибыли.