У Трампа хотят запретить однополые браки

Судебное решение уже давно мешало консервативным политикам

Сенатор-республиканец от штата Оклахома Дасти Диверс подал резолюцию, которая может отменить общенациональное право на однополые браки. Поскольку республиканцы имеют большинство как в Сенате, так и в Палате представителей, то есть все шансы, что она будет проголосована и направлена в Верховный суд США.

Об этом пишет Newsweek. Отмечается, что речь идет о судебном решении по делу "Обергефелл против Ходжеса" от 2015 года, которое дало однополым парам общенациональное право на брак.

Издание сообщает, что в 2022 году Верховный суд уже отменил решение по делу "Роу против Уэйда" и тем самым отменил конституционное право на аборт. Теперь же возникают опасения, что он может пойти на отмену других прав. Решение по делу Обергефелла уже призывали отменить консервативные законодатели из нескольких штатов, также оно не нравится и двум судьям Верховного суда.

В резолюции Диверса указано, что решение суда "противоречит изначальному публичному смыслу Конституции Соединенных Штатов, принципам, на которых основаны Соединенные Штаты, а также глубоко укоренившейся истории и традициям Соединенных Штатов в отношении природы брака и государственных полномочий". Жители Оклахомы ранее в рамках штата проголосовали за непризнание однополых браков, хотя в 2014 это решение было признано неконституционным на федеральном уровне.

Диверс добавил, что двое судей, которые участвовали в заседании по делу Обергефелла, "ранее проводили церемонии бракосочетания однополых пар". По мнению сенатора, они должны были взять самоотвод.

"В Обергефелле Верховный суд США посеял семена предполагаемой взаимозаменяемости полов, и с тех пор мы пожинаем радикальную гендерную идеологию. Настало время для Верховного суда США прекратить войну против природы и Бога", — написал Диверс в своих соцсетях.

В то же время лидер демократов в Сенате Джулия Кирт говорит, что жители Оклахомы и так имеют право выбирать кого им любить и не нуждаются во вмешательстве государства. Резолюцию Диверса она называет "тратой времени законодателей".

Как сообщалось ранее, конгрессмен от штата Мичиган Шри Танедар подал в Палату представителей США статьи об импичменте американского президента Дональда Трампа.