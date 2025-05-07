У Трампа хочуть заборонити одностатеві шлюби

Судове рішення вже давно заважало консервативним політикам

Сенатор-республіканець від штату Оклахома Дасті Діверс подав резолюцію, яка може скасувати загальнонаціональне право на одностатеві шлюби. Оскільки республіканці мають більшість як у Сенаті, так і в Палаті представників, то є всі шанси, що її буде проголосовано і направлено до Верховного суду США.

Про це пише Newsweek. Наголошується, що йдеться про судове рішення у справі "Обергефелл проти Ходжеса" від 2015 року, яке надало одностатевим парам загальнонаціональне право на шлюб.

Видання повідомляє, що 2022 року Верховний суд вже скасував рішення у справі "Роу проти Уейда" і тим самим скасував конституційне право на аборт. Тепер же виникають побоювання, що під удар можуть потрапити й інші права. Рішення у справі Обергефелла вже закликали скасувати консервативні законодавці з кількох штатів, а також воно не подобається двом суддям Верховного суду.

У резолюції Діверса зазначено, що рішення суду "суперечить первісному публічному змісту Конституції Сполучених Штатів, принципам, на яких засновані Сполучені Штати, а також глибоко укоріненій історії та традиціям Сполучених Штатів щодо природи шлюбу та державних повноважень". Жителі Оклахоми раніше в рамках штату проголосували за невизнання одностатевих шлюбів, хоча у 2014 році це рішення було визнано неконституційним на федеральному рівні.

Діверс додав, що двоє суддів, які брали участь у засіданні у справі Обергефелла, "раніше проводили церемонії одруження одностатевих пар". На думку сенатора, вони мали взяти самовідведення.

"В Обергефелі Верховний суд США посіяв насіння можливої взаємозамінності статей, і з того часу ми пожинаємо радикальну гендерну ідеологію. Настав час для Верховного суду США припинити війну проти природи та Бога", — написав Діверс у своїх соцмережах.

Водночас лідер демократів у Сенаті Джулія Кірт каже, що жителі Оклахоми і так мають право обирати когось їм любити й не потребують втручання держави. Резолюцію Діверса вона називає "витратою часу законодавців".

Як повідомлялося раніше, конгресмен від штату Мічиган Шрі Танедар подав до Палати представників США статті про імпічмент американського президента Дональда Трампа.