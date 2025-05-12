Трампа снова хотят судить: почему на этот раз

Что не так с катарским подарком Трампа

Администрация президента США Дональда Трампа готовится принять самолет Boeing 747-8 в качестве подарка от катарской королевской семьи.

По данным агентства Reuters, стоимость нового коммерческого Boeing 747-8 составляет около 400 миллионов долларов. Этот самолет может стать одним из самых ценных подарков, когда-либо получавших правительством США.

Поздним вечером в воскресенье, 11 мая, Дональд Трамп на своей странице в Truth Social фактически подтвердил это предложение. Президент выразил недовольство тем, что демократы выступают против принятия "бесплатного самолета" для замены старого Air Force One.

"Тот факт, что Министерство обороны получает в подарок БЕСПЛАТНО самолет 747 для временной замены 40-летнего Air Force One в рамках прозрачного соглашения, настолько беспокоит демократов, что они настаивают на оплате огромной суммы за самолет", – написал Трамп.

Boeing 747-8

Представители демократической партии и сторонники нравственного управления остро раскритиковали эту инициативу. Лидер демократов в Сенате Чак Шумер написал в социальной сети X: "Ничто так не говорит "Америка превыше всего", как Air Force One, представленный Катаром. Это не просто взяточничество, это высококачественное иностранное влияние с дополнительным пространством для ног".

Впрочем, пресс-секретарь Белого дома Каролина Ливитт заверила, что любой подарок от иностранного правительства принимается в полном соответствии с действующим законодательством. "Администрация президента Трампа стремится к полной прозрачности", – подчеркнула она.

Boeing 747-8

Представитель Катара Али Аль-Ансари сообщил изданию New York Times, что вопрос передачи самолета все еще рассматривается, а окончательное решение пока не принято.

Президент Трамп лично осмотрел катарский 747-8 в феврале, когда он был припаркован в международном аэропорту Палм-Бич во Флориде. Белый дом тогда объяснил, что это было сделано для лучшего понимания того, как будут настраиваться обновленные самолеты Air Force One.

Самолет, осматривавший Трамп в феврале 2025 года — фото Getty Images

Boeing 747-8

Организация "Граждане за ответственность и этику" в Вашингтон также выразила обеспокоенность по поводу возможного нарушения конституционного запрета на принятие подарков от иностранных правительств без одобрения Конгресса. "Это действительно похоже на то, что иностранная страна, с которой президент имеет личные деловые отношения, дарит ему подарок стоимостью 400 миллионов долларов непосредственно перед встречей с главой государства", — заявил представитель организации Джордан Либовиц.

На этой неделе Дональд Трамп планирует посетить Катар во время поездки на Ближний Восток. По данным источников, самолет не будет официально представлен или принят во время этого визита.

Также ранее "Телеграф" рассказывал, что Трамп анонсировал новое "историческое решение". Теперь взялся за цены на лекарства.