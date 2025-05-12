Сначала прекращение огня: Германия и Франция раскритиковали Трампа из-за требования к Украине

Против России следует ввести новые санкции, если она не согласится на прекращение огня.

В Германии и Франции считают, что заявление президента США Дональда Трампа о необходимости срочной встречи Украины и России в турецком Стамбуле для начала мирных переговоров является, мягко говоря, преждевременным. Сначала нужно заставить Россию согласиться на безусловное полное прекращение огня.

В частности, об этом заявил руководитель Федеральной канцелярии канцлера Германии Торстен Фрай в эфире германского телеканала ARD. Он отметил, что сначала Россия должна прекратить огонь, потом можно говорить о начале переговоров. При этом против России следует ввести новые санкции, если она не согласится на прекращение огня.

"Сначала нам нужно прекращение огня и четкая привязанность к нему. Сейчас мы видим новую европейскую решимость в Киеве. И эта решимость также должна найти свое выражение в действиях", – сказал он, добавив, что если Трамп снова попытается совать палки в колеса Европе, отказавшись от общей позиции, то тогда европейским лидерам "просто придется продолжать разговор".

Мнение Германии поддерживает также Франция. В официальном заявлении Елисейского дворца говорится, что президент Эммануэль Макрон настаивает на том, что предпосылкой проведения встречи представителей России и Украины в Стамбуле должно стать полное прекращение огня.

"Президент Республики настаивает на необходимости прекращения огня, чтобы российско-украинская встреча на самом высоком уровне состоялась в этот четверг", – говорится в сообщении.

Отметим, что вопрос длительного прекращения огня с последующим завершением активной фазы войны России против Украины снова попал в повестку дня. В Кремле на перемирие соглашаться не хотят, но уже заговорили о возобновлении переговоров в Турции. Президент Украины Владимир Зеленский в ответ продемонстрировал серьезность своих намерений и заявил, что 15 мая ждет Путина в Стамбуле на беседу.

При этом СМИ предупреждают, что доверять Путину не стоит. Даже если он не испугается приехать в Турцию, то просто продолжит выдвигать Украине те же требования и фактически требовать капитуляции, при этом меняя формулировки, но не содержание своих требований.