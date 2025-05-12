Трамп анонсировал новое "историческое решение": теперь взялся за цены на лекарства

Трамп считает, что цены на фармацевтические препараты в США упадут на 30–80%.

Президент США Дональд Трамп анонсировал очередное "историческое решение", которое касается цен на лекарства, отпускаемые по рецептам. По его мнению, США смогут сэкономить "триллионы долларов", если решение будет реализовано.

Об этом президент США написал в собственной соцсети Truth Social. Он заявил, что подпишет соответствующий указ 12 мая и считает, что цены на фармацевтические препараты в США из-за этого упадут на 30-80%.

Однако Трамп, помня об эффекте своих "таможенных" указов, когда его рейтинг резко пошел вниз, заранее "подстелил соломки": он предположил, что цены на лекарства "поднимутся по всему миру, чтобы сравниться и, впервые за многие годы, принести справедливость в Америку". Зато, добавил президент, США будут платить за лекарства "ту же цену, как нация, которая платит самую низкую цену где угодно в мире".

"К нашей стране наконец-то будут относиться справедливо, а расходы на здравоохранение наших граждан сократятся на сумму, о которой раньше даже не думали", – говорится в сообщении Трампа.

Отметим, что в Украине уже попробовали снизить цены на лекарства. Так, во исполнение решения Совета национальной безопасности и обороны по снижению цен на медицинские препараты с 1 марта в Украине на 30% подешевела сотня препаратов. С 1 апреля цена должна была упасть на еще 116 медицинских препаратов. Однако производители очень оригинально подошли к вопросу удешевления лекарства. При этом, по данным СМИ, после вмешательства государства в регулирование цен на медпрепараты из некоторых аптек исчезли импортные лекарства для диабетиков.

Больше о регулировании цен на лекарства в Украине читайте в публикации: "Аскорбинка подешевела": что реально даст снижение цен на лекарства и чего ждать тяжелобольным".