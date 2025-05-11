"Тупо клоун": Трамп ведётся на "разводки" Путина по переговорам - Роман Шрайк
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Бизнесмен и популярный блогер считает, Трамп не нужен был для того, чтобы снова прийти к "стамбульским переговорам"
Тупо клоун.
Стамбульские переговоры о капитуляции Украины мы могли продолжить в любой момент времени.
Для этого не нужен Трамп. Для этого нужно просто приехать в Стамбул и выслушать очередную порцию ахинеи про демилитаризацию и денацификацию.
Мы не стремимся к таким переговорам. Мы их три года избегаем.
Вчера Трампу лидеры пяти стран вдалбливали простую вещь.
- Сначала 30-дневное прекращение огня, потом все остальное. Так?
- Так.
- Украина на прекращение огня согласна, а Россия — нет.
- Ага.
- Если в понедельник Россия не согласится, нужно ввести против нее санкции и усилить помощь Украине.
- Понял.
- Точно понял?
- Точно.
В итоге Путин посылает на* прекращение огня и заменяет его дичью про прямые переговоры.
И Трамп радуется.
Разводки Путина рассчитаны на дебилов. У меня мозг взрывается от того, что они раз за разом срабатывают на Трампе.
Источник: Telegram-канал Шрайк Ньюс.
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