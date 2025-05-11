Бизнесмен и популярный блогер считает, Трамп не нужен был для того, чтобы снова прийти к "стамбульским переговорам"

Тупо клоун.

Стамбульские переговоры о капитуляции Украины мы могли продолжить в любой момент времени.

Для этого не нужен Трамп. Для этого нужно просто приехать в Стамбул и выслушать очередную порцию ахинеи про демилитаризацию и денацификацию.

Мы не стремимся к таким переговорам. Мы их три года избегаем.

Вчера Трампу лидеры пяти стран вдалбливали простую вещь.

- Сначала 30-дневное прекращение огня, потом все остальное. Так?

- Так.

- Украина на прекращение огня согласна, а Россия — нет.

- Ага.

- Если в понедельник Россия не согласится, нужно ввести против нее санкции и усилить помощь Украине.

- Понял.

- Точно понял?

- Точно.

В итоге Путин посылает на* прекращение огня и заменяет его дичью про прямые переговоры.

И Трамп радуется.

Разводки Путина рассчитаны на дебилов. У меня мозг взрывается от того, что они раз за разом срабатывают на Трампе.

Источник: Telegram-канал Шрайк Ньюс.