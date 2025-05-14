Новая политика США может принести выгоду на Ближнем Востоке

Политика президента США Дональда Трампа относительно Ближнего Востока может стать примером того, что он будет делать для завершения войны России против Украины. Однако в этом есть свои риски.

Об этом говорится в анализе иностранного корреспондента Sky News Доминика Вагхорна. Он отметил, что в отличие от предыдущих президентов США, Трамп "не читал лекций автократам региона о правах человека" и не оказывал на них никакого давления.

Вместо этого, Трамп приехал на Ближний Восток говорить о деньгах и бизнесе.

Весьма показательной в этом плане была встреча с сирийским лидером Ахмедом аль-Шараа, который совсем недавно был в "черном списке" американцев, как бывший член ИГИЛа и главарь радикального движения. Однако теперь, после консультаций с Турцией и Саудовской Аравией, Трамп провел с ним встречу и даже пообещал снять санкции.

Аль-Шараа в ответ предложил заключить сделку по минералам, похожую на украинскую, а также построить Trump Tower в Дамаске. Американский президент же хочет подключить Сирию к Авраамовым соглашениям, которые должны нормализовать отношения Израиля со странами Персидского залива. Хотя, есть вероятность, что сам Израиль придется еще убеждать.

В материале отмечается, что пока непонятно, поможет ли этот подход Трампа завершить войну в Украине. Сделка по минералам, похоже сделала президента США, более благосклонным к Украине, при том, что Россия продолжает игнорировать предложение о прекращении огня.

"Однако в долгосрочной перспективе Россия может предложить более привлекательные перспективы для сделок с администрацией Трампа. Сообщается, что чиновники Путина много внимания уделяют этим перспективам. Россия может предложить огромные минеральные и углеводородные богатства", — говорится в материале.

Как сообщалось ранее, политолог Петр Олещук сообщил, что для Трампа выйти из переговоров Украины и России стало бы "политическим провалом".