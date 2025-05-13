Загляните внутрь "летающего дворца", который хотят подарить Трампу: за это его "прессуют", детали скандала

Роскошный подарок обернулся для Трампа проблемами

Дональд Трамп может получить в дар от королевской семьи Катара роскошный самолет Boeing 747-8, который уже успели прозвать "летающим дворцом". Подарок президент США еще не успел принять, но хлопот американцам щедрый жест уже доставил.

"Телеграф" решил рассказать своим читателям все подробности странной ситуации с дорогим подарком для Трампа.

С чего все началось

На выходных ABC News написало о том, что Катар готовится подарить Соединенным Штатам Америки самолет Boeing 747-8. Трамп, судя по всему, согласен. Этот подарок может стать самым дорогим, который когда-либо предлагали США иностранным государством.

11 мая Дональд Трамп на своей странице в Truth Social фактически подтвердил это предложение, назвав это "очень публичной и прозрачной сделкой" с Министерством обороны. Предварительно, подарок будет использоваться американским лидером как президентский борт Air Force One (борт номер один), а до окончания срока полномочий право собственности на лайнер перейдет к фонду президентской библиотеки Трампа.

Как вовремя

Новость о роскошном подарке появилась на фоне нескольких примечательных фактов.

Самолеты президента США устарели;

Нынешние борта №1 — это старые Boeing 747-200, эксплуатируемые с 1990 года. Еще в 2018 году Трамп заказывал "под себя" два президентских самолета VC-25B (гражданские Boeing 747-8 превратят в президентские самолеты VC-25B путем глубокой трансформации). Изначально новые самолеты должны были быть готовы к 2024-му, но компания Boeing задерживается и теперь планируемые сроки сдвинули аж до 2029 года, то есть когда будет завершаться президентство республиканца.

Очевидно, Трамп сейчас ищет альтернативу, чтобы успеть полетать на новом самолете до того, как закончится его президентский срок. Как писал Defence Express, именно поэтому ранее в этом году Трамп отправил Маска "ломать дрова" и разбираться с Boeing, а среди вариантов — вообще забрать контракт у компании. Более того, на сайте Air And Space Forces Magazine появилась информация о том, что воздушные силы США ведут переговоры с компанией Boeing, чтобы и вовсе изменить требования к самолету. Все для того, чтобы его можно было ввести в эксплуатацию уже через два года, в 2027 году.

VC-25B, который заказал Трамп (ливрею, к слову, переделал Байден)

Трамп уже осматривал свой возможный подарок;

Президент Трамп лично осмотрел катарский 747-8 в феврале, когда он был припаркован в международном аэропорту Палм-Бич во Флориде. Белый дом тогда объяснил, что это было сделано для лучшего понимания того, как будут настраиваться обновленные самолеты Air Force One.

Информация о подарке появилась перед визитом в Катар;

Привлекает внимание и то, что президенту США предложили такой подарок прямо перед его визитом в Катар, который состоится на неделе с 12 по 18 мая. Ожидается, что о подарке будет официально объявлено, когда Трамп прибудет в Катар (некоторые источники это опровергают). Однако сама передача состоится не во время визита.

Накануне бизнес Трампа заключил сделку с Катаром на строительство элитного гольф-курорта.

Проект под названием Simaisma оценивается в 5,5 миллиарда долларов и предполагает возведение пляжных вилл под брендом Trump, а также 18-луночное поле для гольфа. Партнерами выступают саудовская компания Dar Global и катарская госкомпания Qatari Diar.

Что говорят в США и Катаре

11 мая, Дональд Трамп на своей странице в Truth Social фактически подтвердил предложение Катара. Президент выразил недовольство тем, что демократы выступают против принятия "бесплатного самолета" для замены старого Air Force One.

"Тот факт, что Министерство обороны получает в подарок БЕСПЛАТНО самолет 747 для временной замены 40-летнего Air Force One в рамках прозрачного соглашения, настолько беспокоит демократов, что они настаивают на оплате огромной суммы за самолет", – написал Трамп.

12 мая Трамп заявил, что США не откажутся от люксового самолета Boeing 747−8, который стране планирует подарить королевская семья Катара. По его словам, это "замечательный жест".

"Я это очень ценю. Я бы никогда не отказался от такого предложения. То есть, я мог бы быть дураком и сказать: "Нет, мы не хотим бесплатный, очень дорогой самолет". Но я подумал, что это чудесный жест", — сказал Трамп.

Он также добавил, что после завершения президентства самолет "напрямую" передадут в его президентскую библиотеку. То есть он будет стоять в ангаре как часть музея, доступного для посетителей.

"Я не буду им пользоваться", — отметил он.

Пресс-секретарь Белого дома Каролин Ливитт заявила:

"Любой подарок, предоставленный иностранным правительством, всегда принимается в полном соответствии со всеми действующими законами. Администрация президента Трампа стремится к полной прозрачности".

Али Аль-Ансари, спикер правительства Катара, сообщил Politico, что соглашение по самолету еще не завершено.

"Возможная передача самолета для временного использования как Air Force One сейчас рассматривается между Министерством обороны Катара и Министерством обороны США, но этот вопрос остается на рассмотрении в соответствующих юридических отделах, и ни одно решение еще не принято", – сказал Аль-Ансари.

Что известно о Boeing 747-8 для Трампа

Речь идет о 13-летнем самолете Boeing 747-8, когда-то принадлежавший королевской семье Катара. Он является той же базовой моделью, что и два VC-25B, которые в настоящее время медленно и дорого модифицируются Boeing. Катарский Boeing считается одним из самых роскошных самолетов в мире, а эксперты оценивают его стоимость приблизительно в 400 миллионов долларов.

Самолет, осматривавший Трамп в феврале 2025 года — фото Getty Images

Такое нам надо

Трамп имел возможность оценить катарский Boeing еще в феврале 2025 года. Тогда самолет был припаркован на стоянке во Флориде, рядом с резиденцией Трампа. Белый дом говорил, что это было сделано для лучшего понимания того, как будут настраиваться обновленные самолеты Air Force One.

Зная любовь Трампа к роскоши, не удивительно, что президент США мог загореться идеей заполучить самолет. В сеть уже утекли и описание, и фото борта:

Две ванные комнаты;

девять туалетов;

главная спальня и гостевая спальня;

несколько гостиных и личный кабинет и т.д.

И все это в стиле "дорого-богато":

В настоящее время самолет находится в Сан-Антонио, штат Техас.

Летающая проблема Трампа

Демократы уже успели разнести будущий подарок Трампу. Они поспешили назвать его взяткой и подкупом, отмечая неприемлемость таких жестов.

По данным Axios, демократ из Палаты представителей требует приступить к расследованию сообщений о том, что администрация Трампа собирается принять самолет стоимостью $400 млн от Катара.

Журналисты высказывают мнение, что скорая негативная реакция свидетельствует о том, что демократы в Конгрессе могут ухватиться за эту тему, когда вернутся к заседаниям.

The New York Times пишет, что факт принятия самолета правительством США указывает на то, что Трамп во время своего второго срока все больше переплетает личные и президентские дела.

Законно ли это?

Американская Конституция запрещает чиновникам принимать подарки от других стран без одобрения Конгресса. Эта норма называется Emoluments Clause (в переводе — "положение о вознаграждениях"). Она существует, чтобы не допускать иностранного влияния на власть.

Сенаторы-демократы уже заявили, что передача самолета нарушает этот принцип. Они говорят, что будут настаивать на голосовании Сената по этому вопросу.

Однако Белый дом и Минюст отмечают, что подарок не будет неконституционным, поскольку сначала его передадут ВВС США, а затем президентской библиотеке, и таким образом никогда не подарят отдельному лицу. Дескать, поскольку подарок не связан ни с какими действиями президента, он не считается взяткой. Поскольку самолет передается государственному учреждению, а не физическому лицу, то не нарушает Конституцию США.

А нам такое и не надо

Бывший военный чиновник Эндрю Хантер высказал мнение о том, почему Катар решил предложить Трампу свой Boeing:

"Вы можете спросить, почему Катар от него отказывается. Возможно, потому что его слишком дорого содержать даже им".

Очень дорого и, возможно, напрасно

"Бесплатный" самолет Трампа является "бесплатным" только на первый взгляд. Дело в том, что полученный от Катара борт нужно еще модернизировать до уровня Air Force One, а это может выйти в круглую сумму. Действующие и бывшие официальные лица США сообщили Washington Post, что модернизация нового самолета в соответствии с требованиями Air Force One займет годы работы и обойдется в миллиарды долларов. По данным газеты, завершить эту задачу до того, как Трамп покинет свой пост в январе 2028 года, "невозможно". Однако, издание NYT пишет, что, если передача самолета состоится, ожидается, что его оснащение военными средствами будет завершено до конца года, что позволит Трампу использовать его во время пребывания в должности.

Согласно внутренней оценке Пентагона на 2021 год, каждый VC-25B стоит более 2,5 млрд долларов, а дополнительные 7,7 млрд долларов — это прогнозируемые долгосрочные расходы на эксплуатацию и поддержку в течение 30 лет.

Напомним, ранее мы писали о том, что вокруг президента США разгорается новый скандал.