Уиткоффу официально дали должность в кабинете Трампа: чем он будет заниматься

Чиновник получил должность официально

Стив Уиткофф, который в последнее время занимается переговорами между Вашингтоном и Москвой, официально назначен на должность специального представителя президента США Дональда Трампа по Ближнему Востоку. Тем самым, он не стал новым советником по национальной безопасности, как сообщали СМИ.

Видео того, как он приносит присягу было обнародовано в telegram-канале "Дональд Трамп українською". На кадрах видно, что церемонию проводил госсекретарь Марко Рубио.

В Овальном кабинете также присутствовал сам Трамп, а также вице-президент Джей Ди Вэнс и другие чиновники.

Как сообщалось ранее, в СМИ появлялись сообщения, что Уиткофф может занять пост советника Трампа по национальной безопасности. Это произошло после того, как бывший советник Майкл Уолтц угодил в громкий скандал с использованием мессенджера Signal для обсуждений тем, касающихся государственной тайны.

Позже западные журналисты сообщили со ссылкой на окружение Уиткоффа, что тот не заинтересован в должности советника по национальной безопасности.

Как известно, Уиткофф имеет крайне пророссийские взгляды и неоднократно ездил в Москву, где встречался с Путиным. Кроме того, в одном из интервью он поддержал аннексию Россией оккупированных частей Украины.