Стало известно, что Трамп сказал Зеленскому и европейским лидерам: они не были в восторге

Мелони и Мерц выступили против переговоров без посредников

Президент США Дональд Трамп вызвал удивление Владимира Зеленского и лидеров стран ЕС, когда сообщил им итоги своего телефонного разговора с Владимиром Путиным. Американский лидер заявил, что Россия согласилась на переговоры с Украиной, однако США не будут участвовать в этом процессе и не считают целесообразным введение новых санкций против Кремля.

Об этом пишет Axios. Европейские лидеры – канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Италии Джорджия Мелони, президенты Франции, Финляндии и Еврокомиссии – присоединились к совместной телефонной конференции сразу после звонка Трампа Путину. Ожидалось, что Вашингтон займет жесткую позицию, однако американский лидер, напротив, подчеркнул: "Это европейская проблема и таковой она должна остаться".

После короткого утреннего разговора с Зеленским Трамп поинтересовался, что следует сказать Путину. Украинский лидер призвал потребовать немедленного прекращения огня и пригрозить Москве санкциями.

Однако после второй, уже более широкой конференции, Зеленский якобы заявил, что разговор был "плохим", а источники Axios подтвердили – атмосфера была напряженной. Лидеры ЕС напомнили Трампу, что именно он инициировал начало мирных переговоров с 30-дневным прекращением огня, но никто не увидел конкретных сдвигов.

Трамп озвучил, что Путин готовит "меморандум мира", и предложил Ватикан как площадку для переговоров. Мелони и Мерц настаивали, что без посредничества США и Европы диалог будет односторонним, и "нужен арбитр". На вопрос о дальнейших шагах Трамп ответил: "Не знаю. Кто должен сказать, как идут переговоры, а тогда мы решим, что делать".

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что президент США Дональд Трамп намерен предложить России возобновление экономических связей с Западом в обмен на завершение войны против Украины.