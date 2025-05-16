Трамп испугался шифра из ракушек: что означают цифры тайного послания

По мнению республиканцев, фото якобы являются призывом к убийству президента

Бывший руководитель ФБР Джеймс Коми попал под расследование Секретной службы из-за фотографии морских раковин, опубликованной в Instagram. По мнению республиканцев, кадр был подстрекательством к насилию против президента США Дональда Трампа.

Как рассказывает BBC, Джеймс Коми опубликовал фото раковин сложенных в число "8647". "Крутое образование раковин на моей прогулке по пляжу", — подписал он снимок. Позже Коми удалил эту публикацию.

Почему фото не понравилось республиканцам

Цифры имеют определенный смысл. Число 86 — это сленговый термин, означающий "отвергать" или "избавляться". В словаре Merriam-Webster отмечается, что в последнее время "86" используется как термин, означающий "убивать". Число 47 также непростое — как известно, Трамп — 47-й президент США. Таким образом, сообщение восприняли как призыв убить Трампа.

Снимок вызвал значительный резонанс

Министр внутренней безопасности Кристи Ноэм заявила, что сообщение Коми было призывом к убийству Трампа — "бывший директор ФБР Джеймс Коми только что призвал к убийству Трампа", написала она в соцсетях. Ноем добавила, что ее ведомство и Секретная служба будут расследовать этот вопрос.

Спикер Секретной службы Энтони Гульельми в соцсетях также высказался по поводу сообщения Коми.

"Нам известны сообщения бывшего директора ФБР в социальных сетях и мы очень серьезно относимся к такой риторике", — заявил он.

Нынешний директор ФБР Кэш Патель отреагировал на инцидент в социальных сетях. Он написал, что бюро "известно о недавнем сообщении бывшего директора ФБР Джеймса Коми в социальных сетях, направленное против президента Трампа".

Заместитель руководителя аппарата Белого дома Дэн Скавино опубликовал пост, обвинив Коми в "призыве к плохим актерам/террористам убить президента США во время международных поездок". Он имел в виду нынешний тур Трампа по Ближнему Востоку.

Не остался в стороне и сын президента, Дональд Трамп-младший. Он написал в соцсетях, что Джеймс Коми "призвал к убийству моего отца".

Что ответил Джеймс Коми

Он удалил скандальный снимок. Также мужчина заявил, что он не вкладывал в него агрессивного содержания и выступает против насилия.

"Я не осознавал, что некоторые люди связывают эти цифры с насилием. Мне это никогда не приходило в голову, но я выступаю против насилия любого рода, поэтому я удалил сообщение", — заявил экс-глава ФБР.

Увольнение Джеймса Коми было связано с Россией

Коми занимал должность директора ФБР с 2013 по 2017 год. Трамп уволил его на фоне расследования вмешательства России в выборы 2016 года.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что британцы нашли пропавший манускрипт XIII века, очень раздражающий Трампа. Около 80 лет в библиотеке Гарварда лежал документ, который все считали копией.