Трамп может запятнать свою репутацию и не только: что Украина должна ему объяснить

Киеву нужно объединиться с европейцами, чтобы убедить главу Белого дома

Поскольку президент США Дональд Трамп не хочет давить на Россию, Украина должна на пальцах объяснить ему о чем идет речь и в чем его личные ставки. Репутация Трампа может быть запятнана, а может произойти наоборот – он войдет в историю как лучший глава государства. Все зависит от следующих шагов.

Об этом в эфире LIGAnet рассказал бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин. По его словам, Украина медленно "петляет", но в правильном направлении.

"Нужно, чтобы Трамп сказал Путину: "Давай начинаем разговаривать". И идея не в том, что сначала там прекращение огня, переговоры. Трамп ее просто не понимает. Мы ее можем толкать дальше и это логика, которая нам помогает. Но Путин не хочет никакого безусловного прекращения огня. Он наоборот хочет "повесить" переговоры, как они говорят, о первопричинах войны", – сказал экс-министр.

Климкин считает, Украина должна сказать Трампу, что если он не хочет прекращения огня, значит он хочет чего-то другого. Нужно на пальцах объяснить президенту США, о чем идет речь и в чем его личные ставки.

"И сказать, что если мы пойдем на какие-то путинские условия под его давлением, это приведет к гораздо большему взрыву. Причем в правовой перспективе еще при его каденции, возможно. И это, собственно, омрачит, а возможно запятнает все то, что он хочет, то, как его будут видеть самым-самым президентом Соединенных Штатов", — пояснил дипломат.

По его мнению, Трамп должен заставить Путина признать существование Украины и важность ее для США, поскольку у них есть свои интересы. Также он должен объяснить Путину, что Украина должна быть независимой и получить возможность защищаться, как она хочет, а Штаты тоже будут ее защищать.

"Трамп не является фанатом НАТО вообще и нашего членства, в частности. Путин будет требовать гарантии, и будет пытаться оставлять "нереальность неопределенности", я бы так сказал. Но Трамп должен сказать, что бы не случилось, какими бы ни были переговоры, Украина существует и Украина должна определить свой путь в сфере безопасности, внешней политики и собственной защиты. И это для меня лично важная история", — отметил Климкин.

Экс-министр утверждает, что если Трамп скажет так, это продемонстрирует его силу в глазах американцев и не только. Украина должна объяснить это президенту США вместе с европейскими партнерами.

По его словам, "мы двигаемся хоть и медленно, хоть и с какими-то там петлями, но, по меньшей мере, в правильном направлении".

Ранее бывший посол Украины в США Валерий Чалый заявил, что завершения войны России против Украины в ближайшее время не будет. У Москвы еще хватает ресурсов для продолжения войны, а Украина не готова капитулировать на условиях Кремля.